Britische Prägeanstalt Royal Mint meldet Rekordgewinne

Wie Kitco berichtet, verzeichnete die Royal Mint in ihrem am 31. März 2022 geendeten Geschäftsjahr Rekordgewinne. Verantwortlich dafür waren den Angaben zufolge Anleger, die ihre Portfolios mit Edelmetallen diversifizierten.Das Unternehmen, welches offizieller Hersteller der britischen Münzen ist, meldete für das Geschäftsjahr einen Umsatz von mehr als 1,2 Milliarden Pfund und einen Gewinn vor Steuern von 18 Millionen Pfund. Gegenüber dem Vorjahr stelle dies einen Gewinnanstieg von 6 Millionen Pfund dar sowie die höchste Summe seit der Umwandlung in eine Aktiengesellschaft im Jahr 2010.Edelmetalle machten 86,7% der Gesamteinnahmen der Royal Mint im vergangenen Geschäftsjahr aus.© Redaktion GoldSeiten.de