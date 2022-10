Ein Braten in der Röhre

In der vergangenen Woche habe ich mich gefragt, ob wir einen Aufschwung auf dem Markt erleben würden. Das war der Fall, aber er dauerte nur bis zum Handelsschluss am Dienstag. Von da an ging es für den Rest der Woche nur noch bergab, und der Dow Jones schloss am Freitag mit einem BEV (Bear's Eye View) von -20,93%, d. h. 20,93% unter seinem letzten Allzeithoch vom 4. Januar letzten Jahres (36.779).In der Tabelle auf dem Chart unten habe ich die Dow-Jones-Punkte für die BEV-Werte in 5%-Schritten angegeben. Bei einem BEV von -20% liegt der Dow Jones bei 29.439 Punkten, also 7.359 Punkte unter seinem letzten Allzeithoch, und diese Woche schloss mit einem BEV-Wert, der nur geringfügig (0,39%) darunter lag.Betrachtet man die BEV-Werte für die wichtigsten Aktienindices, die ich in der nachstehenden Tabelle verfolge, so folgte die Entwicklung des Dow Jones in dieser Woche im Wesentlichen der Entwicklung der übrigen Indices. Am Montag, als die meisten Indices gegenüber dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag deutlich zulegten, war ein schöner Anstieg zu verzeichnen, der sich am Dienstag fortsetzte.Aber für den Rest der Woche ging es für diese Indices nur noch bergab. Es ist noch zu früh, um zu sagen, dass die Rally dieser Woche vorbei ist. Sie könnte sich in den kommenden Tagen und Wochen fortsetzen. Aber denken Sie daran: Ein Markt, der sich weigert, nach oben zu gehen, ist ein Markt, der wahrscheinlich nach unten gehen wird.In der obigen Tabelle habe ich den 05. November 2021 als Startdatum für diese Indices gewählt, da am 5. November des letzten Jahres fünfzehn dieser 20 Indices an diesem Tag neue Allzeithochs erreichten. Nur eine Woche später wurden die BEV-Nullen definitiv ausgedünnt, aber sie kamen noch bis Januar in diese Gruppe von Indices. Für diesen Datensatz betrachte ich den 5. November des letzten Jahres als Bullenmarkt-Hoch.Die Entwicklung dieser Aktienindices seither ist enttäuschend. Viele große Verluste im zweistelligen Prozentbereich. Die einzige Ausnahme bildet der Dow Jones Utilities Average (#1). Und was ist die Nummer 2? Goldbullion! Und Silber sieht immer besser aus und ist diese Woche auf Platz 4 vorgerückt.Anfang August lag Silber auf Platz 16. Aber wenn Sie zurückgehen und sich dieselbe Tabelle von vor acht Wochen ansehen, werden Sie feststellen, dass Silber nicht so sehr gestiegen ist, sondern dass die Aktienindices gesunken sind. Nun, vor die Wahl gestellt zwischen einer Investition, die nicht viel gebracht hat, und einer, die nur Geld verloren hat, würde ich empfehlen, diejenige zu wählen, die nicht viel gebracht hat. Daher ein herzliches Bravo Zulu für Silber, das in dieser Woche auf Platz 4 der obigen Tabelle steht.Wenn wir uns die 52-Wochen-Tiefststände der NYSE in der Tabelle unten ansehen, so sahen wir Ende September einen Anstieg der 52-Wochen-Tiefststände, wobei an zwei Tagen vierstellige negative Werte verzeichnet wurden. Seitdem hat sich die Lage wieder beruhigt, aber dieser Aufschub könnte nur von kurzer Dauer sein.Das Problem, das ich für die Bullen sehe, ist, dass es überall an der Wall Street in Mr. Bear's Report Card (siehe unten) Anzeichen von Bären gibt, nämlich extreme Tage mit großer Breite und Volatilität, die immer wieder auftreten. Während der Bullenmärkte sieht Mr. Bear's Report Card nichts als *** in den Spalten für extreme Tage. Bei den 2%-Tagesspalten des Dow Jones liegt die 8-Tage-Zählung normalerweise monatelang bei Null. Die 200-Tage-Linie ist zwar vielleicht höher als unten zu sehen, aber sie ist abwärts gerichtet.Was sehen wir unten? Viele Tage mit extremer Breite; NYSE 70% A-D Tage. Der Markt kann jahrelang ohne einen dieser extremen Tage auskommen, aber seit dem 12. September haben wir drei davon erlebt. Ich habe zwei 60%-Tage in die Liste aufgenommen. Obwohl es sich technisch gesehen nicht um 70%-Tage handelte, waren dies Tage mit überwältigenden Anstiegen am Dienstag, den 4. Oktober, und dann überwältigenden Rückgängen am Freitag, den 7. Oktober. Solche Extreme in der Marktbreite, erst im Aufschwung, dann im Abschwung, kommen in Bullenmärkten einfach nicht vor.Der Dow Jones 8-Zähler schloss die Woche mit einer 3, d.h. drei der letzten acht Tage waren Dow Jones 2%-Tage. Die 200er-Zählung des Dow Jones schloss die Woche mit 21, d. h. 21 der vergangenen 200 Tage waren 2%-Tage. Alle oben genannten Punkte sind in einem Bärenmarkt zu erwarten. Da dies der Fall ist, glaube ich, dass wir uns in der Anfangsphase eines großen Bärenmarktes befinden. Wenn Herr Bär richtig böse mit dem Markt wird, wenn der Dow Jones unter ein BEV von -40% fällt, werden Sie unten sehen, wie eine miese Report Card wirklich aussieht.