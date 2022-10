Gold pendelt um 1.650 Dollar, Kupfer von China-Unsicherheit getroffen

Der Goldpreis bewegte sich am Dienstag nur wenig und pendelte um wichtige Unterstützungswerte, während der Dollar von seinen jüngsten Höchstständen zurückwich und die Unsicherheit über die nachlassende Metallnachfrage in China Kupfer belastete, berichtet Investing.com . Die Edelmetallpreise profitierten von einem schwächer werdenden Dollar, da eine Reihe guter Gewinne an der Wall Street die Risikobereitschaft steigerte und die Händler ermutigte, sich vom Dollar abzuwenden. Risikoreiche Anlagen wie Aktien und Devisen waren jedoch die größeren Nutznießer dieses Trends.Die Prognose für Gold bleibt jedoch durch die Aussicht auf steigende US-Zinsen unter Druck, insbesondere da die Inflation hartnäckig in der Nähe des 40-Jahres-Hochs verharrt. Die Federal Reserve hat außerdem signalisiert, dass die Zinssätze zum Jahresende auf einem höheren Niveau liegen werden als während der Finanzkrise 2008, und das bei sich verschlechternden Wirtschaftsaussichten.Der Goldpreis musste in diesem Jahr starke Verluste hinnehmen und erreichte kürzlich einen Tiefstand von fast zwei Jahren, da die steigenden US-Zinsen die Opportunitätskosten für das gelbe Metall in die Höhe trieben. Auch die meisten anderen Edelmetalle verzeichneten ähnliche Verluste, wobei der Dollar den Löwenanteil der Nachfrage nach sicheren Häfen auf sich zog. Bei den Industriemetallen fielen die Kupferpreise den zweiten Tag in Folge, da sich die Anzeichen für eine nachlassende Nachfrage in China, dem Hauptimporteur des roten Metalls, mehrten.© Redaktion GoldSeiten.de