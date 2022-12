Yamana Gold auch wieder auf Kurs

Quelle Chart: stock3

Quelle Chart: StockCharts.com

Quelle Chart: stock3

Das Stabilisierungsgebaren im Edelmetallsektor zum Herbstbeginn zeigte sich auch bei der kanadischen Yamana Gold Inc. Aktie. Obgleich auch hier zum Ende des Septembers die Situation deutlich ins negative zu kippen drohte. Jedoch sich letztlich die Bullen durchsetzen konnten und somit der Aufwärtskurs wieder hergestellt wurde. Nach der jüngsten Performance zeigt sich jetzt eine kleinere Konsolidierung. Wie es weitergehen dürfte, betrachten wir einmal mehr im Anschluss.Mit dem zum Ausklang des Novembers erfolgten Anstiegs über den Widerstand von 5,35 USD, kennzeichnet sich dieser nunmehr als Unterstützung. Dementsprechend rückt auch genau diese, im Rahmen der möglichen Konsolidierungsfortsetzung, ins Visier. Sollte die laufende Kursschwäche daher rund um 5,35 USD ihr Ende finden, bestehen gute Chancen zur Wiederaufnahme der vorherrschenden Aufwärtstendenz. Dabei ist das Level von 5,75 USD als nächster Widerstand das Ziel der Ziele, bevor darüber die Performance-Musik in Richtung 6,18 USD spielen dürfte.Die generelle Basis für eine erfreuliche Kursentwicklung ist jedenfalls gesetzt. Demgegenüber müsste man bei einer deutlicheren Unterschreitung des Niveaus von 5,35 USD entsprechende Vorsicht walten lassen. Sollten die Notierungen nämlich unter 5,10 USD zurückfallen, könnte sich eine Verschärfung des Abwärtsimpulses offenbaren.Abgaben bis zur tieferliegenden Unterstützung bei 4,63 USD wären hierbei ohne weiteres einzukalkulieren. In diesem Fall wäre, die sich aktuell darstellende bullische Gesamtlage umgekehrt, was in der Konsequenz sogar noch zum Ausbau der Verluste führen könnte. Dabei wäre für den weiteren negativen Verlauf die Zone rund um 4,28 USD zu benennen.Je früher die laufende Konsolidierung endet, desto besser für die sich klar aufgehellte Situation. Oberhalb von 5,35 USD bleibt die Lage generell konstruktiv zu sehen, sodass spätestens von diesem Niveau ausgehend der nächste Anlauf bis zum Widerstand von 5,75 USD starten könnte. Oberhalb dessen verspricht sich weiteres Potenzial bis 6,18 USD.Das Verfehlen des Widerstands von 5,75 USD könnte ggf. ein Vorbote möglicher Anschlussverluste sein. Rutscht die Aktie daher unter 5,35 USD zurück, gilt es auf das Niveau von 5,10 USD zu achten. Unterhalb dessen aktiviert sich nämlich ein Verkaufssignal. Die dabei anzusteuernden Unterstützungen finden sich bei 4,63 bzw. 4,28 USD.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.