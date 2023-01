Klima-Fake?, Petro-Yuan, England pro Bargeld, Zirkon im Atlantik & Gold

Sorgt der "Klimawandel" für immer mehr Todesopfer? Laut Bjorn Lomburg gingen die Todesopfer innerhalb der letzten 100 Jahre sogar um über 99% zurück.China macht sich weiter vom Dollar unabhängig und setzt den Yuan für Ölkäufe mit Saudi-Arabien ein. Eine große Wende im weltweiten Energiehandel zeichnet sich ab, zum Nachteil des US-Dollars.In England wird das Recht auf Zugang zu Bargeld festgeschrieben, obwohl der Staat Bargeld nicht mag und sogar mit illegaler Einwanderung in Verbindung bringt. Die eigene CBDC wird natürlich vorangetrieben.Der Ukraine-Konflikt heizt sich weiter auf, Deutschland und die USA liefern Schützenpanzer, Frankreich Spähpanzer. Rußland verlegt eine mit Hyperschall-Raketen, gegen die es keine Abwehrmittel gibt, bewaffnete Fregatte in den Atlantik.Gold bleibt in der Situation weiter gefragt. Klassische Chart-Technik deutet auf einen 3. Ausbruchstest hin, um dann 2024 die alten Hochs zu überwinden. Aber die weltweiten Spannungen können jederzeit eskalieren und einen Tsunami auslösen. Die Dollar-Stärke dürfte 2023 zu vielen Ausfällen staatlicher Schulder führen, besonders von Schwellenländern, die sich dem BRIC-Block zuwenden und Gold beim Handel höher gewichten werden (siehe Beispiel Ghana).© Jan KneistM & M Consult UG (hb)