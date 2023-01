Bank of America: Aussichten für Gold werden bullisch

Laut der Bank of America wird Gold in den nächsten drei Jahren einen wichtigen Platz in Anageportfolios einnehmen. Laut dem Rohstoffstrategen Michael Widmer wird der makroökonomische Ausblick für Gold 2023 gerade positiv und wird dies bis mindestens 2026 bleiben. Dies berichtet Kitco News Das Interesse an dem gelben Metall war in den letzten Quartalen im Vergleich zu anderen Anlageklassen gedämpft ausgefallen, zum Teil aufgrund der steigenden Realzinsen und des stärkeren USD, erklärt Widmer. Doch das Blatt habe sich nun gewendet."Erstens diskutieren Goldminenbetreiber zunehmend über die Vorteile einer Diversifizierung in Kupfer, und die Daten unserer Kollegen aus dem Aktienresearch bestätigen, dass einige führende Goldminenbetreiber in Basismetalle eingestiegen sind. Ein Blick auf die Aufschlüsselung der Einnahmen zeigt jedoch, dass Gold bis mindestens 2026 die Hauptstütze bleiben wird. Zweitens spricht das makroökonomische Umfeld für Gold. Aus einer längerfristigen Perspektive bestätigt unsere Analyse auch, dass das gelbe Metall ein starker Portfoliodiversifikator sein kann", so Widmer.Weiterhin rechnet die Bank damit, dass die Abflüsse aus den börsengehandelten Gold-ETF, die den Preis im letzten Jahr belastet haben, nachlassen werden. Ein weiterer Faktor sei, dass die Goldbranche an ihren eigenen ESG-Standards arbeite, auf welche immer mehr Großanleger bei ihren Investitionsentscheidungen achten. "Als Reaktion auf diese Probleme hat die Goldbranche Standards eingeführt, die den Anlegern die Gewissheit geben, dass das gelbe Metall verantwortungsvoll produziert und beschafft wurde," heißt es.© Redaktion GoldSeiten.de