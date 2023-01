Infinity Stone Ventures durchschneidet 3,36% Cg über 101,0 m, einschließlich 21,96% Cg über 4,32 m auf Rockstone

Bohrloch Von (m) Bis (m) Intervall (m) Cg (%) Zn (%)

RS-22-01 68,17 73,0 4,83 15,68 0,56

einschließlich 68,17 70,5 2,33 24,05 0,72

RS-22-03 45,0 61,45 16,45 1,87 0,06

und 80,0 181,0 101,0 3,36 0,13

einschließlich 106,0 177,26 71,26 4,67 0,17

einschließlich 139,12 143,44 4,32 21,96 0,78

RS-22-04 84,0 98,0 14,0 10,86 0,42

einschließlich 89,0 96,0 7,0 17,94 0,60

- Infinity Stone stößt auf 3,36 % Cg und 0,13 % Zn über 101,0 m, einschließlich 21,96 % Cg und 0,78 % Zn über 4,32 m von RS-22-03, 10,86 % Cg und 0,42 % Zn über 14,0 m, einschließlich 17,94 % Cg und 0,60 % Zn über 7,0 m von RS-22-04, und 15,68 % Cg und 0,56 % Zn über 4,83 m, einschließlich 24,05 % Cg und 0,72 % Zn über 2,33 m von RS-22-01.- Alle Bohrlöcher des Herbstbohrprogramms ergaben erhöhte Graphit-Werte, mit einer signifikanten Mineralisierung und einem Gehalt, der mit den Bohrergebnissen anderer Graphit-Entdeckungen, einschließlich der Matawinie-Mine von Nouveau Monde Graphite, vergleichbar ist.- Bedeutendes anhaltendes Explorationspotenzial angesichts der jüngsten Ergebnisse, einschließlich der Entdeckung von Gold in einer VMS-artigen Exhalit-Mineralisierung, die in RS-22-02 1,70 g/t Au über 2,0 m ergab.- Infinity Stone beabsichtigt, unverzüglich ein erweitertes Bohrprogramm zur Erweiterung von RS-22-02 durchzuführen, um neben zusätzlichen Step-out-Bohrungen weitere Goldmineralisierungen zu bestimmen.Vancouver, 25. Januar 2023 - Infinity Stone Ventures Corp. (CSE: GEMS) (OTC: GEMSF) (FWB: B2I) (das Unternehmen oder Infinity Stone) freut sich, ein Update zu seinem Herbstbohrprogramm (das Herbstbohrprogramm) auf dem Graphit-Projekt Rockstone in der Nähe von Thunder Bay, Ontario (Rockstone oder das Graphit-Projekt Rockstone) bekannt zu geben.Das Unternehmen hat die Untersuchungsergebnisse für alle Bohrlöcher des Herbstbohrprogramms erhalten, einschließlich der Bohrlöcher RS-22-01, RS-22-02, RS-22-03 und RS-22-04, die alle erhöhte Werte graphitischen Kohlenstoffs (Cg) und Zinkwerte aufwiesen, wobei die Mineralisierung und der Gehalt mit den Bohrergebnissen anderer Graphit-Entdeckungen, einschließlich der Mine Matawinie von Nouveau Monde Graphite Inc. (Nouveau Monde), vergleichbar sind.- Bohrloch RS-22-01 durchschnitt 15,68 % Cg und 0,56 % Zn über 4,83 m, einschließlich 24,05 % Cg und 0,72 % Zn über 2,33 m.- Bohrloch RS-22-03 durchschnitt 1,87 % Cg und 0,06 % Zn über 16,45 m und 3,36 % Cg und 0,13 % Zn über 101,0 m, einschließlich 21,96 % Cg und 0,78 % Zn über 4,32 m.- Bohrloch RS-22-04 durchschnitt 10,86 % Cg und 0,42 % Zn über 14,0 m, einschließlich 17,94 % Cg und 0,60 % Zn über 7,0 m.- Bohrloch RS-22-02 durchschnitt 1,70 g/t Au über 2 m von 198 bis 200 m (wie bereits am 10. Januar 2023 gemeldet). Das Bohrloch durchteufte keine bedeutende Graphit- oder Zinkmineralisierung.Siehe Tabelle 1 unten für die Highlights des Bohrprogramms und die Abbildungen 1 bis 3 für Kernfotos von RS-22-01, RS-22-03 und RS-22-04.Wie bereits am 10. Januar 2023 gemeldet wurde, stieß RS-22-02 von 198 m bis zur Endtiefe des Bohrlochs von 200 m auf einen 2,0-Meter-Abschnitt mit einer Goldmineralisierung, die in der mineralisierten Lithologie von intermediärem Vulkangestein mit Quarzgängen endet. Das Unternehmen schloss die Bohrungen in den vier Löchern RS-22-01, RS-22-02, RS-22-03 und RS-22-04 mit einer Gesamtlänge von 800,0 m ab. Der Au-Abschnitt stellt eine neue regionale Goldentdeckung dar und scheint mit der Exhalit-Mineralisierung vom Typ Rockstone Cu/Zn/Graphit VMS in Zusammenhang zu stehen.Infinity Stone beabsichtigt, unverzüglich ein erweitertes Bohrprogramm zur Erweiterung von RS-22-02 durchzuführen, um neben zusätzlichen Step-out-Bohrlöchern weitere Goldmineralisierungen zu bestimmen. Das Unternehmen wird auch mit der 3D-Modellierung der Ergebnisse des Herbstbohrprogramms beginnen, bevor es ein geplantes geophysikalisches Programm, einschließlich einer magnetischen Untersuchung im Bohrloch, durchführt. Das Unternehmen freut sich auch darauf, die Ergebnisse seines metallurgischen Programms mit SGS Canada Inc. (SGS Labs) zu teilen, um die Proben von Rockstone zu einem Graphit-Konzentrat in Batteriequalität zu veredeln.Die Ergebnisse des Herbstbohrprogramms haben den potenziellen Wert des Graphit-Projekts Rockstone bestätigt und es uns ermöglicht, Rockstone mit bedeutenden Graphit-Entdeckungen zu vergleichen, einschließlich des Projekts Matawinie von Nouveau Monde, sagte der CEO von Infinity Stone, Zayn Kalyan. Nouveau Monde hat den Weg für die Erschließung von Naturgraphit in Ostkanada für die Produktion von Kathodenmaterial in Batteriequalität geebnet, das bei der Herstellung von Elektrofahrzeugen verwendet wird. Der vor kurzem bekannt gegebene Abnahmevertrag mit Panasonic Energy und Mitsui, einem Hauptlieferanten von Batterien für Tesla, zeigt den potenziellen Wert kanadischer Graphit-Projekte in der schnell wachsenden nordamerikanischen Batterielieferkette. Wir freuen uns sehr darauf, die Exploration auf Rockstone fortzusetzen, in der Hoffnung, eine Lagerstätte zu erschließen, die diesen wichtigen Sektor unterstützt, so Herr Kalyan weiter.Abbildung 1: RS-22-03 - Kernfoto von 138,4 bis 155,0 mhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68992/GEMS_012523_DEPRcom.001.pngAbbildung 2: RS-22-04 - Kernfoto von 85,0 bis 98,0 mhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68992/GEMS_012523_DEPRcom.002.pngAbbildung 3: RS-22-01 - Kernfoto von 66,5 bis 78,0 mhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/68992/GEMS_012523_DEPRcom.003.pngDas Graphit-Projekt Rockstone befindet sich 45 km westlich des Seehafens der Stadt Thunder Bay in Ontario, Kanada. Das Projekt verfügt über einen ausgezeichneten Zugang über Holzabfuhrstraßen, die an befestigte/geschotterte Straßen mit nahe gelegenen Eisenbahnlinien und einem Verschiffungshafen angeschlossen sind. Auf der Grundlage der neu bearbeiteten Versatile Time Domain Electromagnetic (VTEM)-Untersuchung, die von der Sabina Silver Corporation im Jahr 2007 durchgeführt wurde, gibt es 18 bohrfertige elektromagnetische Ziele. Die Bohrungen von Greencastle im Jahr 2012 bestanden aus 4 Diamantbohrungen (916 m). Diamantbohrloch GC-12-01 durchteufte einen 24 m langen Abschnitt mit durchschnittlich 0,82 % Zink und 0,15 % Kupfer innerhalb einer graphitischen Argillit-Einheit. Die Analyse der Schlämme für die 24 m ergab einen Wert von 25 % Cg (graphitischer Kohlenstoff) unter Verwendung eines LECO-Analyseverfahrens. Die Graphit-Morphologie scheint aus hochgradig geordneten hexagonalen Graphit-Kristalliten und Kristallit-Agglomeraten zu bestehen, die wahrscheinlich durch hydrothermale Aktivität bei einer Formationstemperatur von 702° C entstanden sind.Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Case Lewis, P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß NI 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects und einem Director des Unternehmens, geprüft und genehmigt.Infinity Stone hat es sich zum Ziel gesetzt, neben seinem etablierten SaaS-Lösungsportfolio ein diversifizierter Komplettanbieter für die kritischen Energiemetalle zu sein, die in der sauberen Energierevolution Anwendung finden. Infinity Stone kommt der Nachfrage von Batterie- und Windturbinenherstellern, Atom- und Wasserstoffenergieerzeugern sowie Spekulanten im Energiemetallbereich nach, indem es 100%ige Beteiligungen an Lagerstätten und Vorkommen mit kritischen Mineralen in stabilen, bergbaufreundlichen Rechtsgebieten erwirbt, die sich in der Nähe der Endverbraucher in nordamerikanischen Produktionszentren befinden.Eine Anmeldung zum Newsletter für Anleger ist unter https://infinitystone.ventures möglich.Vernetze dich mit Infinity Stone: E-Mail | Website | Facebook | LinkedIn | Twitter | Instagram|Zayn Kalyan, CEO und DirectorDirekt: 778-938-3367zayn@altuscapital.caDie Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemeldung nicht geprüft, genehmigt oder abgelehnt.Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Verwendung von Worten wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, Budget, geplant, schätzt, prognostiziert, projiziert, beabsichtigt, antizipiert oder antizipiert nicht oder glaubt bzw. Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen sind oder Aussagen beinhalten, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind notwendigerweise mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Leistungen und Finanzergebnisse in zukünftigen Zeiträumen erheblich von den Prognosen zukünftiger Leistungen oder Ergebnisse abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management des Unternehmens für vernünftig hält, kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen abweichen können, die in solchen Aussagen vorausgesagt wurden. Die zukunftsgerichteten Aussagen können auch durch Risiken und Ungewissheiten in der Geschäftstätigkeit des Unternehmens beeinflusst werden, einschließlich derer, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens auf www.SEDAR.com beschrieben sind. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen der Geschäftsleitung ändern sollten, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!