Silber mit Entscheidung zur FED-Sitzung?

Quelle Chart: stock3

Der Silberpreis verweilt nach seiner 40%igen Performance weiterhin auf hohem Niveau. Dies erscheint einerseits gut und doch andererseits auch kritisch. Denn es fehlt bislang der finale Push. Dieser sollte sich möglicherweise am morgigen Tag zur US-Notenbanksitzung der FED ab 20:00 Uhr (MEZ) erschließen - denn die Trigger sind beinahe offensichtlich. Sofern sich Silber daher doch noch über das Niveau von 24,11 USD erheben kann, frohlocken weitere Zugewinne bis 25,50 bzw. 26,60 USD, bevor die oberen Marken größer 27,00 USD wieder interessant werden sollten.Ein Herausfallen aus der bisweilen stabil wirkenden Range, dürfte hingegen einen Strudel an Verkaufsorders auslösen. Bereits heute schaute Silber (Intraday) unter das Niveau von 23,10 USD. Kritisch würde es jedoch erst unterhalb von 22,78 USD werden. In diesem Fall müsste man rasche Folgeverluste bis 22,20 bzw. 21,70 USD einkalkulieren. Im Worst-Case würde sich sogar Abwärtspotenzial bis 20,60 USD eröffnen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.