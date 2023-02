Infinity Stone setzt Erweiterung von Projekt fort, einschließlich historischer Lithiumproben in Nähe von Entdeckung Corvette

- Infinity Stone erweitert seine Landposition auf über 5.546 ha sowie einen ausstehenden Antrag für zwei weitere Schürfrechte in der Lithiumregion James Bay, die an die Entdeckung Corvette von Patriot Battery Metals (TSX-V: PMET) angrenzt und in deren Nähe liegt.- Weitere Explorationen und Projekterweiterungen werden in Zusammenhang mit der neuen Entdeckung und den bedeutsamen Bohrergebnissen von PMET und Winsome im Corvette Lithium Trend in James Bay in Quebec durchgeführt.Vancouver, 31. Januar 2023 - Infinity Stone Ventures Corp. (CSE: GEMS) (OTC: GEMSF) (FWB: B2I) (das Unternehmen oder Infinity Stone) freut sich bekannt zu geben, dass es bei seinem Lithiumprojekt Camaro Hellcat (das Projekt Camaro Hellcat) weitere 359 ha erworben und abgesteckt hat sowie einen ausstehenden Antrag für zwei weitere Schürfrechte (die neuen Schürfrechte) gestellt hat, wobei die Schürfrechteblöcke an das Projekt Corvette von Patriot Battery Metals (PMET oder Patriot) in der Region James Bay in Quebec angrenzen, wodurch sich das gesamte Landpaket des Unternehmens zusätzlich zu den zurzeit ausstehenden Schürfrechten auf 5.546 ha beläuft. Die neuen Schürfrechte umfassen historische Oberflächenproben, die 57 ppm Li ergaben und 2016 entnommen und analysiert wurden, sowie eine Probe mit 30 ppm Li aus dem Jahr 1997 (die historischen Proben).1 Die historischen Proben wurden westlich des Projekts Cancet von Winsome Resources und des Lithiumprojekts Corvette von PMET, nördlich des Taiga Highways, vorgefunden. Es gibt mindestens vier historisch kartierte Pegmatite bei den neuen Schürfrechten und das Unternehmen beabsichtigt, weitere Explorationen durchzuführen, um andere potenzielle Pegmatite zu identifizieren, die bei den neuen Schürfrechten vorgefunden werden könnten.Die neuen Schürfrechte befinden sich auch in der Nähe des Entdeckungsbohrlochs Cancet von Winsome Resources Ltd. (ASX: WR1) (Winsome) (das Konzessionsgebiet Cancet). Die besten Ergebnisse von Winsome bei Cancet beinhalten 1 m mit 5,65 % Li2O ab 36,5 m und 6 m mit 1,95 % Li2O ab 36,45 m.2 Darüber hinaus grenzen die neuen Schürfrechte an eine Reihe von Schürfrechten, die sich zurzeit im Besitz von Jody Dahrouge, President und Eigentümer von Dahrouge Geological Consulting Ltd., einem Berater und Vertragspartner von PMET, befinden. PMET hat kürzlich bekannt gegeben, dass es 52,2 m mit 3,34 % Li2O gebohrt hat, einschließlich 15,0 m mit 5,10 % Li2O.Infinity Stone beabsichtigt, zu Frühlingsbeginn ein gezieltes Explorationsprogramm beim Schürfrechteblock Hellcat sowie ein erstes Schürfgrabungsprogramm bei den neuen Schürfrechten durchzuführen, und wird die Ergebnisse des geophysikalischen Winterprogramms, das am 19. Januar 2023 bekannt gegeben wurde, bei der Zielermittlung von Proben und Schürfgrabungen nutzen. Die Untersuchung wird die Kartierung und Beschreibung der pegmatitischen Einheiten in den Schürfrechteblöcken weiter ermöglichen.Wir freuen uns, die Erweiterung des Projekts Hellcat Camaro in James Bay in der Nähe der Entdeckung Corvette von Patriot fortzusetzen. Da die Frühjahrsexplorationssaison unmittelbar bevorsteht, richten wir unser Hauptaugenmerk erneut auf das Projekt und bewerten aktiv neue Schürfrechteblöcke, die an das aktuelle Projektgebiet angrenzen und sich in dessen Nähe befinden, sagte Zayn Kalyan, CEO von Infinity Stone. Die Region James Bay, insbesondere der von PMET entdeckte Lithiumabschnitt CV, wird rasch zum Epizentrum der Lithiumexploration in Nordamerika und wir freuen uns, dass wir in dieser Region über ein vielversprechendes Landpaket verfügen. Wir freuen uns darauf, nach unserem geophysikalischen Programm mit weiteren Daten vor Ort zu sein, um ein erneuertes und zielgerichtetes Explorationsprogramm durchzuführen, sagte Herr Kalyan außerdem.Gemäß dem Erwerb einer 100-%-Beteiligung an 154 ha der neuen Schürfrechte hat das Unternehmen zugestimmt, an den Verkäufer der Schürfrechte, Donovan Explorations Ltd., (i) 6.000 $ in bar zu bezahlen und (2) 200.000 nachrangige stimmberechtigte Aktien (Aktien) des Unternehmens auszugeben.Das 5.546 ha große Lithiumprojekt Hellcat Camaro befindet sich neben dem Konzessionsgebiet Corvette von Patriot Battery Metals in der Region James Bay in Quebec, etwa 235 km östlich von Radisson in Quebec und 245 km nordöstlich der Cree-Dorfgemeinde Nemaska. Das Projekt umfasst die vier Konzessionsgebietsblöcke Taiga, Hellcat und Camaro, die zusammen eine Größe von 3.850 ha aufweisen und an die Lithiumentdeckung Corvette von Patriot Battery Metals in der Region James Bay in Quebec angrenzen. PMET hat kürzlich bedeutsame hochgradige Ergebnisse beim Lithiumprojekt Corvette verzeichnet, einschließlich 156,9 m mit 2,12 % Li2O (176,4 bis 333,4 m), einschließlich 25,0 m mit 5,04 % Li2O (CV22-083).1Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Case Lewis, P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß NI 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects und einem Director des Unternehmens, geprüft und genehmigt.Infinity Stone hat es sich zum Ziel gesetzt, neben seinem etablierten SaaS-Lösungsportfolio ein diversifizierter Komplettanbieter für die kritischen Energiemetalle zu sein, die in der sauberen Energierevolution Anwendung finden. 