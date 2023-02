Anleihesterben, Verbraucherpreislügen & Golddynamik

Werbung

Seit 20 Jahren empfehlen wir aus Vermögensschutzgründen Anlagen in Gold und Silber. Aus unserer Sicht

gab es nie eine Zeit, in der Edelmetalleigentum relevanter und zwingender notwendig war als heute.



Matthew Piepenburg, Handelsdirektor der Matterhorn Asset Management AG

„Unserer aktuellen politischen und finanziellen Landschaft mangelt es gefährlich an Offenheit und ehrlichem Realismus in Bezug auf untragbare Schuldenstände und gescheiterte Geldpolitiken. Angesichts dieser historischen und globalen Schuldenkrise sind und bleiben bewusste Währungsabwertungen und pro-inflationäre Maßnahmen die neue Norm, trotz gegenteiliger offizieller Erklärungen. In einem so offen verzerrten Hintergrund fungiert Gold als Versicherung für offen sterbende Währungen.“



Hochsicherheitstresoranlagen in den Schweizer Alpen, in Zürich, in Singapur und in Dubai.







Im Folgenden betrachten wir die Goldynamik vor dem Hintergrund verstärkter Anleihezerstörung an den öffentlichen Märkten sowie wachsender Wahrheitsvernichtung im Krieg gegen die Inflation.Wie ich 2022 erklärte, war die viel diskutierte und ausstehende Rezession schon damals vorhanden, ungeachtet offizieller Versuche, selbige umzudefinieren.Die tausenden Entlassungen bei Google, Amazon und selbst Goldman Sachs im Jahr 2023 könnten beispielsweise als Indiz dafür gelten.Apropos Rezession: Mit erbärmlichen -32,9 Punkten verdichtete der Empire Manufacturing Report die Annahme, dass unsere zunehmend bewegungsunfähiger gemachte Wirtschaft auch nicht mehr durch Produktivität und Wachstum gerettet werden kann.Tatsächlich hat es seit 2008 und 2020 keine so schlechten Zahlen mehr aus dem verarbeitenden Gewerbe gegeben; das waren, wenn ich richtig erinnere, ziemlich schlimme Marktjahrgänge - die sich nur noch mit Geldschöpfung im Warp-Tempo „retten“ ließen.Und das wirft natürlich sofort die krampfhafte Frage auf, ob sich Fed-Chef Powell gezwungen sehen wird, die verzweifelte Mausklickgeldschöpfung wieder hochzufahren - sprich: "quantitative Lockerungen".Bislang geht die US-Notenbank klar in die entgegengesetzte Richtung - ihre Bilanzwerte werden "gestrafft" anstatt "gelockert" und das im Umfang von -95 Mrd. $ pro Monat und im Umfeld eines sich abzeichnenden perfekten Sturms.Wie wir unten sehen werden, ist diese Lose-Lose-Option nur eine der vielen versteckten Minen, die unter dem ohnehin schon hinkenden US-Staatsanleihemarkt liegen.Unterdessen verblöden die Blöden einfach weiter.Die meisten Investoren, die spüren, dass eine Rezession im Anmarsch ist, tun das, was die meisten Investoren in schlechten Zeit tun: Sie treffen schlechte Entscheidungen. Zentraler Punkt bei diesen schlechten Entscheidungen ist die traditionelle Flucht in langlaufenden US-Staatsanleihen - der sichere Hafen, wenn Märkte und Wirtschaften abtauchen.Ich behaupte nun, dass jener traditionelle Fluchthafen heute eher einer Todesfalle ähnelt. Warum?Nun, die Antworten finden sich in ungeschönten Fakten und simpler Mathematik - zwei Themenbereiche, die unsere politischen Entscheidungsträger seit Langem schon bewusst canceln, leugnen oder ignorieren.Rechnen wir’s also aus. Ganz einfach 1, 2 und 3.