Bald Strom-Zuteilung?, Mars Attacks?, Geld gegen Gehorsam & angespanntes Silber

Im Bundestag wird über den Einbau von "Smart-Metern" gesprochen, die für die Energiewende notwendig seien. Vorboten der Strom-Rationierung?Über den USA und Kanada wurden mehrere Objekte gesichtet und während man erst "außerirdische" Herkunft nicht ausschließen konnte, sind sie jetzt nicht außerirdischer Herkunft. Fragen bleiben.In Brasilien sollen Menschen, die am "Bolsa Familia" Programm teilnehmen nur dann noch Geld erhalten, wenn sie geimpft sind. Auch die CBDC´s werfen ihren Schatten voraus.Die Bundeswehr beginnt mit der Ausbildung von ukrainischen Soldaten am Leopard 2. Was sonst viele Monate dauert, soll jetzt in einigen Wochen zum Erfolg führen. Indes gehen den Unterstützern der Ukraine die Munitionsvorräte aus, während die Verluste ansteigen.Silber bleibt weiter spannend, die Comex enthält nur 31,8 Mio. Unzen registrierte Bestände, weniger als 10% des Open Interest.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)