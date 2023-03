World Gold Council begrüßt zwei führende Branchenvertreter als neue Mitglieder

Frankfurt/London, 9. März 2023 – Der World Gold Council gibt die Mitgliedschaft von Pan American Silver und Osisko Gold Royalties im World Gold Council bekannt.Pan American Silver besitzt und betreibt seit fast drei Jahrzehnten Silber- und Goldminen auf dem amerikanischen Kontinent.Osisko ist ein Edelmetall-Lizenzunternehmen, das ein auf Nordamerika ausgerichtetes Portfolio von über 180 Lizenzen, Streams und Edelmetallabnahmen besitzt.Randy Smallwood, Chair of the World Gold Council, sagt: "Wir freuen uns, das Jahr 2023 mit zwei neuen Mitgliedern im World Gold Council zu beginnen. Ihre vielfältigen Erfahrungen und ihr Fachwissen auf dem gesamten amerikanischen Kontinent werden unser Board of Members bereichern. Ich begrüße beide Organisationen im World Gold Council und freue mich darauf, mit ihnen an unseren gemeinsamen Zielen für die Goldindustrie zu arbeiten."Michael Steinmann, President and CEO on Pan American Silver, sagt: "Pan American ist stolz darauf, dem World Gold Council beizutreten. Dies spiegelt unser Engagement für einen verantwortungsvollen Bergbau wider. Außerdem unterstreicht es die Zusammenarbeit mit unseren Branchenkollegen, durch die wir die Leistung unserer Branche für alle Interessengruppen kontinuierlich optimieren."Sandeep Singh, President and CEO of Osisko, kommentiert: "Ich begrüße es sehr, dass Osisko Gold Royalties dem World Gold Council beitritt. Wir freuen uns darauf, mit den verschiedenen Branchenteilnehmern und den WGC-Mitgliedern zusammenzuarbeiten, um auch weiterhin ein Umfeld zu fördern, das einen verantwortungsvollen Goldbergbau gewährleistet und das grundlegende Verständnis für den Goldmarkt weltweit erweitert."-----Der World Gold Council ist die weltweite Vereinigung der Goldindustrie. Unser Anliegen ist es, die Nachfrage nach Gold anzuregen und stabil zu halten, dem Markt Informationen bereitzustellen und als Experten auf dem internationalen Goldmarkt zu agieren.Auf Basis umfassender Marktkenntnisse entwickeln wir auf Gold basierende Dienstleistungen und Produkte und setzen unsere Konzepte gemeinsam mit verschiedenen Partnern in die Praxis um. So schaffen wir strukturelle Veränderungen bei der Goldnachfrage in wichtigen Marktsegmenten. Wir bieten Einblicke in die internationalen Goldmärkte und tragen zum Verständnis der vermögenserhaltenden Qualitäten von Gold sowie seiner Rolle bei der Erfüllung der sozialen und ökologischen Bedürfnisse der Gesellschaft bei.Der World Gold Council mit Sitz in Großbritannien hat weitere Standorte in Indien, China, Singapur und den USA. Zu den Mitgliedern gehören global führende Goldminenbetreiber.