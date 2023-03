Was war die Ursache für den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank?

Die Silicon Valley Bank (SVB) brach zusammen und wurde am Freitag, den 10. März, von der kalifornischen Finanzaufsichtsbehörde beschlagnahmt. Dies geschah nach zwei hektischen Tagen, in denen die Bank einen großen Verlust bekannt gab, versuchte, Kapital zu beschaffen, und dann mit einem sich beschleunigenden Ansturm auf die Bank konfrontiert wurde. Allein am Donnerstag versuchten die Kunden, etwa ein Viertel der gesamten Einlagen abzuheben. Die Aufsichtsbehörde bescheinigte der Bank am Mittwoch(!), zwei Tage vor ihrer Schließung, eine solide finanzielle Lage. Auch Moody's stufte die Bank bis zu ihrer Schließung mit "Investment Grade" ein.Ein Gedanke, den ich in frustrierten Tweets auf Twitter von Mainstream-Finanz- und Vermögensverwaltungsfachleuten höre, ist, dass die Bankleitung inkompetent ist, dass die Risikoabteilung am Ruder geschlafen hat. Wenn das stimmt, dann ist die gleiche Dummheit/Nachlässigkeit bei einer großen Rating-Agentur und einer Aufsichtsbehörde aufgetreten. Diese Theorie hält einer genaueren Prüfung nicht stand. Damit soll nicht gesagt werden, dass die SVB ihr Portfolio nicht anders hätte verwalten können. Vielmehr geht es nicht um individuelle Dummheit, sondern um systemische Blindheit. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen.Ein anderer Gedanke, der oft in frustrierten Tweets von Leuten mit alternativen Anlagen (siehe Gold und Bitcoin) geäußert wird, ist, dass die Wurzel des Problems das Mindestreservebankwesen (FRB) ist. Die alten Äxte kommen zum Schleifen heraus.Erstens: Das Mindestreservebankwesen ist ein einfacher Betrug, bei dem eine Bank 1 Dollar an Einlagen nimmt und 10 bis 9 Dollar mehr verleiht, als sie hat. Zweitens: Eine FRB-Bank ist immer insolvent, und gerade in Zeiten wie diesen wird das Problem deutlich. Drittens, dass die Aufsichtsbehörden die FRB verbieten sollten, dass die Menschen einfache Lager für ihr Bargeld suchen sollten und keine Gläubiger sein sollten, was natürlich die "Bitcoin behebt das"-Kommentare hervorruft.Diese Kritik an der FRB ist ebenso oberflächlich wie die Kritik an der Geschäftsführung der SVB. Die eigentliche Ursache der SVB (und anderer Bankenpleiten) liegt woanders. Sie liegt ganz woanders. Und das ist viel beängstigender als zu hoffen, dass das Problem nur bei der SVB liegt.Wo soll man anfangen? Ganz am Anfang. Ich verspreche Ihnen, dass ich mich auf die Details beschränken werde, die für das richtige Verständnis der SVB notwendig sind. Im Grunde zahlt eine Bank Zinsen, um Einlagen anzuziehen und damit den Kauf von Instrumenten zu finanzieren, die einen höheren Zinssatz zahlen. Mit anderen Worten: Wenn die Bank 2% an die Einleger zahlt und durchschnittlich 3% für ihr Portfolio erhält, verdient sie selbst eine Spanne von 1%. Wenn sie Aktiva und Passiva im Wert von 100 Mio. Unzen Gold in ihrer Bilanz hat (das entspricht in etwa der Größe der SVB, in Gold ausgedrückt), dann erwirtschaftet sie einen Bruttogewinn von 1 Mio. Unzen.Sie muss Miete, Gehälter und andere Kosten bezahlen. Der Nettogewinn wäre geringer, vielleicht 250.000 Unzen. Nicht schlecht. Es ist ein einfaches Geschäft, vorausgesetzt, die Bank weiß, in was sie investieren soll. Wir werden auf diesen Punkt zurückkommen.Die Regierung mischt sich ein. Seit der Gründung Amerikas brauchte man ein Gesetz des Kongresses, um eine Erlaubnis zur Eröffnung einer Bank zu erhalten. Damals konnte man ohne Erlaubnis in jedes Geschäft einsteigen, von der Landwirtschaft über die Lebensmittelindustrie bis hin zur Medizin und der verarbeitenden Industrie. Aber eine Bank brauchte eine Genehmigung, und zwar nicht nur von einer Aufsichtsbehörde, sondern vom Kongress.Dies war ein hochpolitisches und politisiertes Verfahren. Man kann sich nur vorstellen, welche besonderen Gefälligkeiten angehende Banker den Kongressabgeordneten anbieten mussten: Einstellung der nutzlosen Söhne des Politikers, Geschäfte mit seinen Kumpanen, Zahlung von Wahlkampfspenden - und welche Vermögenswerte die Bank mit dem Geld ihrer Einleger kaufen würde.Das sogenannte "freie Bankwesen", das um 1837 begann, sollte dies ändern. Man brauchte keine Genehmigung des Kongresses mehr. Jetzt erhielt man sie von den staatlichen Aufsichtsbehörden, die man zufrieden stellen musste. Zu den Bedingungen gehörte, dass man nicht mehrere Filialen eröffnen und viele Staatsanleihen kaufen durfte. Das Verbot von Zweigstellen zwang die Banken zur Risikokonzentration (ein Problem der SVB, wie wir noch sehen werden), ganz zu schweigen davon, dass sie die Anleihen verschwenderisch ausgebender Staaten kauften, die in Verzug gerieten, wenn sie Lust dazu hatten.In beiden Epochen zwang die Regierung die Banken zum Kauf von Vermögenswerten, deren Erwerb nicht sinnvoll war. Infolgedessen kam es zu einer Vielzahl von Bankzusammenbrüchen. Diese werden natürlich dem Wilden Westen und der Anarchie der freien Märkte angelastet. Diese Haltung hat sich über die Jahrhunderte gehalten. So schoben 2008 viele lautstarke Stimmen die Schuld an der Krise auf mangelnde Regulierung.Das Ergebnis war, dass eine bereits regulierte Branche mit einer neuen Last von Vorschriften belastet wurde, die 2010 durch Dodd-Frank eingeführt wurde. Und jetzt, im Zuge der SVB, werden bereits Stimmen laut, die behaupten, dass die derzeitige Regulierung unzureichend ist, dass sie von Bankern verfasst wurde und daher unzureichend ist usw.Zurück zu unserer kurzen Geschichtsstunde. Nach dem Bürgerkrieg erhielten die Banken, die Geldscheine ausgeben wollten, eine nationale Charta. Die nationale Charta war an bestimmte Bedingungen geknüpft. Sie haben es erraten, die Bank musste sich mit Staatsanleihen eindecken. Das Finanzministerium geriet zwar nicht in Verzug, aber es tat etwas anderes.Es begann, seine Schulden zu tilgen, was bedeutete, dass die zulässige Deckung für die Währung abnahm, was wiederum bedeutete, dass das Währungsangebot schrumpfen musste. Dadurch wurde es schwieriger, an Geld heranzukommen, was den Druck auf die Schuldner erhöhte, die es zur Bedienung ihrer Schulden benötigten. Wenn die Schuldner genug unter Druck geraten, beginnen sie säumig zu werden, was den Banken schadet.Die Banken wurden von Anfang an behindert und gezwungen, nicht vernünftig (per Definition handelt man nicht vernünftig, wenn man von der Regierung gezwungen wird) oder umsichtig zu handeln. Sie wurden gezwungen, Vermögenswerte zu kaufen, die sie eigentlich nicht kaufen wollten, sie wurden gezwungen, nicht zu diversifizieren, obwohl sie dies gerne getan hätten, sie wurden gezwungen, den Bargeldumlauf zu verringern, obwohl die Nachfrage nach mehr Bargeld stieg, und viele andere perverse Verhaltensweisen. Perverse Verhaltensweisen führen zu perversen Resultaten. Panik und Depressionen waren die Folge.Im Jahr 1907 kam es zu einer besonders schlimmen Panik (nach den wunderlichen Maßstäben jener glücklichen Tage). John Pierpont Morgan führte eine Gruppe von Bankern an, um die Krise zu lösen. Dies veranlasste viele dazu, sich über den Mann zu ärgern, aber nicht zu versuchen, die Ursache zu verstehen. Dieser Vorfall wurde benutzt, um die Gründung der Federal Reserve im Jahr 1913 zu rechtfertigen. Sie wollten, dass eine sozialistische Behörde und nicht profitorientierte Einzelpersonen die Krisen lösen.