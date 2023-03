Die Finanzmärkte bekämpfen die Fed seit Oktober letzten Jahres und insbesondere seit Beginn dieses Jahres auf zweierlei Weise. Die erste besteht darin, die Aktienkurse in Erwartung einer "Fed-Kehrtwende" in die Höhe zu treiben, was wir als eine selbstzerstörerische Strategie bezeichnet haben. Die zweite besteht darin, niedrigere Zinssätze in den Anleihekursen zu berücksichtigen, was wir für sinnvoll hielten. Wie ist der aktuelle Stand der Dinge im Kampf zwischen den Märkten und der Fed?Zur Erinnerung: In vielen früheren Kommentaren haben wir geschrieben, dass die Börsenbullen die geldpolitische Wende, auf die sie gewettet haben, erst erreichen würden, nachdem der SPX auf neue Bärentiefs gefallen ist und die Wirtschaftsdaten so schwach geworden sind, dass kein Zweifel mehr besteht, dass eine Rezession im Gange ist. Mit anderen Worten: Ein sehr schwacher Aktienmarkt war eine der Voraussetzungen für die Umkehr der Politik. Das ist im Wesentlichen der Grund, warum die Preissteigerung in Erwartung einer Umkehr der Politik als selbstzerstörerische Strategie angesehen wurde/wird. Es sei auch daran erinnert, dass frühere Aktienbärenmärkte nicht annähernd abgeschlossen waren, als die Fed ihre erste Zinssenkung vornahm. Wenn wir also noch Monate von der ersten Zinssenkung der Fed entfernt sind, könnte der endgültige Tiefpunkt des Bärenmarktes noch ein Jahr entfernt sein.Was den anderen Aspekt des Kampfes der Fed betrifft, so haben wir geschrieben, dass sich die Zinssätze im Laufe des Jahres 2023 aufgrund einer wirtschaftlichen Rezession, einer Verlängerung des Abwärtstrends bei den Inflationserwartungen und eines Einbruchs der jährlichen CPI-Wachstumsrate wahrscheinlich deutlich nach unten bewegen würden. Dies bedeutete, dass die Finanzmärkte aus unserer Sicht zu Recht niedrigere Zinssätze bei Staatsanleihen mit Laufzeiten von zwei Jahren oder mehr einkalkulierten. In der wöchentlichen Aktualisierung vom 16. Januar 2023 warnten wir jedoch davor: "...der jüngste Eifer der Händler, die Preise von Vermögenswerten in Erwartung einer lockeren Geldpolitik in die Höhe zu treiben, hat ironischerweise die wahrscheinliche Dauer der geldpolitischen Straffung durch die Fed verlängert. Obwohl die Märkte wahrscheinlich zu Recht von niedrigeren Zinssätzen im kommenden Jahr ausgehen, hat der 'Kampf gegen die Fed' ein hohes Risiko für steigende Zinssätze in den nächsten 1-3 Monaten geschaffen."Zum Teil aufgrund des Versuchs von Aktienhändlern, der Fed zuvorzukommen, wurde die geldpolitische Straffung ausgeweitet, und die Zinssätze stiegen von Mitte Januar bis in die erste Hälfte der vergangenen Woche deutlich an. Die Renditen 10- und 30-jähriger Staatsanleihen blieben unter ihren Höchstständen vom Oktober 2022, aber die Rendite 2-jähriger Staatsanleihen, die Ende letzten Jahres eine Trendwende nach unten signalisiert hatte, erreichte in den letzten zwei Wochen neue Höchststände. Der folgende Chart zeigt den Anstieg der Rendite 2-jähriger Staatsanleihen von einem Mehrmonatstief Mitte Januar auf ein neues zyklisches Hoch in der ersten Hälfte der vergangenen Woche. Sie zeigt auch, dass in der zweiten Hälfte der vergangenen Woche ein starker Rückgang zu verzeichnen war. Wird der jüngste Abwärtstrend anhalten?Wir vermuten, dass dies der Fall sein wird. Es ist wahrscheinlich, dass die Renditen 10- und 30-jähriger Staatsanleihen nach dem Erreichen niedrigerer Höchststände eine Kehrtwende nach unten vollzogen haben und dass die Rendite 2-jähriger Staatsanleihen nach einem leicht höheren Hoch im Zyklus eine nachhaltige Kehrtwende nach unten vollzogen hat. Dies ist der Fall, weil andere Märkte den Beginn einer Abkehr vom Risiko signalisieren. Die Chancen stehen gut, dass die Bullen an den Aktienmärkten in den nächsten Monaten die Kehrtwende der Fed bekommen, auf den sie gewettet haben. Wahrscheinlich werden sie ihn jedoch bekommen, wenn der SPX bei 3.000 oder darunter liegt.© Steve SavilleRegelmäßige Finanzmarktprognosen und -analysen stehen auf unserer Webseite www.speculative-investor.com zur Verfügung. Zurzeit bieten wir keine kostenlosen Probeabos an, aber Gratisbeispiele unserer Arbeit (Auszüge aus unseren regelmäßig erscheinenden Kommentaren) können Sie unter www.speculative-investor.com/new/freesamples.html abrufen.Dieser Artikel wurde am 15. März 2023 auf www.tsi-blog.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.