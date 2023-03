Gold Royalty gibt Quartalsergebnisse bekannt und prognostiziert weiteres Wachstum im Jahr 2023

Drei Monate mit Ende

31. 31.

Dezember Dezember

2022 2021

(in Tausend Dollar, mit Ausnahme der Beträge je Aktie) ($) ($)

Gesamtumsatz 582 533

Nettoverlust (2.204) (6.841)

Nettoverlust pro Aktie, unverwässert und verwässert (0,02) (0.06)

Dividendenausschüttung pro Aktie 0,01 -

Non-IFRS und andere Kennzahlen

Gesamtumsatz und Optionserlöse* 1.131 1.018

Bereinigter Nettoverlust * (3.373) (3.540)

Bereinigter Nettoverlust je Aktie, unverwässert und verwässert * (0,02) (0,03)

Gesamte Unzen Goldäquivalent* 336 297

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit, ohne Veränderung des nicht zahlungswirksamen (2.315) (5.894)

Betriebskapitals

*

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit, ohne Veränderung des nicht zahlungswirksamen (2.202) (1.836)

Betriebskapitals und transaktionsbezogene

Kosten*

* Siehe Nicht-IFRS-Kennzahlen unten.

Vancouver, 27. März 2023 - Gold Royalty Corp. (Gold Royalty oder das Unternehmen) (NYSE American: GROY) freut sich, die Einreichung seiner Betriebs- und Finanzergebnisse für den dreimonatigen Übergangszeitraum zum 31. Dezember 2022 bekannt zu geben. Wie bereits angekündigt, hat das Unternehmen sein Geschäftsjahresende auf den 31. Dezember verlegt, um es besser an den Berichtszyklus seiner Mitbewerber anzupassen. Alle Beträge sind in US-Dollar angegeben, sofern nicht anders vermerkt.David Garofalo, Chairman und CEO von Gold Royalty, kommentierte: Das Portfolio von Gold Royalty, das langlebige, qualitativ hochwertige Assets umfasst, verzeichnete im ersten Quartal 2023 mehrere bedeutende Fortschritte. Das organische Wachstum innerhalb unseres Portfolios trägt Früchte und sorgt für steigende Einnahmen und einen höheren Cashflow, da wichtige Royalties im Entwicklungsstadium in den kommenden Jahren in Produktion gehen. Odyssey wird die Produktion im Jahr 2023 hochfahren; Côté ist auf dem besten Weg, die Produktion im Jahr 2024 aufzunehmen; und Ren wächst als wichtige hochgradige Erweiterung der Mine Goldstrike weiter. Mit einer starken Bilanz und dem Zugang zu Kapital sind wir zu Beginn des Jahres 2023 gut positioniert, um mittels unsers signifikanten organischen Wachstumsprofils langfristigen Shareholder-Value zu schaffen.- Gesamtumsatz und Optionserlöse in Höhe von 1,1 Millionen USD für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2022, ein Anstieg um 11 % gegenüber den drei Monaten bis zum 31. Dezember 2021. Gesamtumsatz und Optionserlöse ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl. Siehe Nicht-IFRS-Kennzahlen.- Mit einer verfügbaren Liquidität von ca. 35 Millionen USD, einschließlich einer Akkordeonfunktion in Höhe von 15 Millionen USD in seiner Kreditfazilität (die vorbehaltlich bestimmter zusätzlicher Bedingungen verfügbar ist), ist das Unternehmen für weiteres Wachstum gut aufgestellt.- Das Unternehmen rechnet mit Gesamteinnahmen und Optionserlösen zwischen 5,5 und 6,5 Millionen USD im Jahr 2023.- Gold Royalty verfügt jetzt über 216 Royalties, wobei der Schwerpunkt auf den am besten bewerteten Bergbaugerichtsbarkeiten in Nord-, Mittel- und Südamerika liegt (Fraser Institute Annual Survey of Mining Companies 2021 Investment Attractiveness Index).- Gold Royalty hat im Jahr 2022 zum fünften Mal in Folge eine vierteljährliche Dividende ausgeschüttet, die bei den aktuellen Aktienkursen eine Rendite von über 1,8 % aufweist.Die folgende Tabelle enthält ausgewählte Finanzinformationen für den dreimonatigen Übergangszeitraum bis zum 31. Dezember 2022 bzw. für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2021:Weitere detaillierte Informationen finden Sie in den geprüften Finanzberichten des Unternehmens sowie im Lagebericht des Unternehmens (Managements Discussion ans Analysis) für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2022, die im Profil des Unternehmens unter www.sedar.com und www.sec.gov abrufbar sind.Gold Royalty erwartet, im Jahr 2023 Gesamteinnahmen und Optionserlöse in Höhe von 5,5 Millionen USD bzw. 6,5 Millionen USD zu erzielen, und zwar auf der Grundlage der bisher von den Betreibern der Liegenschaften, die den bestehenden Royalties des Unternehmens zugrunde liegen, veröffentlichten Produktionsprognosen und eines prognostizierten Goldpreises von 1.700 USD pro Unze bis 2.000 USD pro Unze sowie der erwarteten Zahlungen für optionierte Liegenschaften. Das Unternehmen geht davon aus, dass im Jahr 2023 wiederkehrende Cash-Betriebskosten in Höhe von 7,0 bis 8,0 Millionen USD anfallen werden, was einem Rückgang um 30 % gegenüber dem Geschäftsjahr 2022 entspricht. Gold Royalty ist in der Lage, im Jahr 2024 einen freien Netto-Cashflow zu erwirtschaften, wenn eine Reihe seiner Wachstumsprojekte, einschließlich der langlebigen Eckpfeiler-Minen Cote und Odyssey, die Produktion hochfahren.Die vorstehende Prognose stellt eine vorausschauende Information dar und soll über die aktuellen Erwartungen des Managements für das Geschäftsjahr 2023 des Unternehmens Auskunft geben. Obwohl sie zum Zeitpunkt dieses Dokuments als angemessen angesehen werden, können sich dieser Ausblick und die zugrunde liegenden Annahmen als unzutreffend erweisen. Dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hier dargelegten Erwartungen des Unternehmens abweichen. Siehe Zukunftsgerichtete Aussagen.Bei der Erstellung des obigen Ausblicks ist das Unternehmen unter anderem davon ausgegangen, dass die Betreiber der Projekte, die den Royalties zugrunde liegen, die erwarteten Produktionsmeilensteine und -prognosen für den entsprechenden Zeitraum erfüllen werden und die Betreiber der optionierten Liegenschaften sich dafür entscheiden werden, alle erwarteten Optionszahlungen über den Zeitraum zu leisten. Dieser Abschnitt enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Siehe Zukunftsgerichtete Aussagen.- Projekt Odyssey (3,0 % NSR-Royalty für den nördlichen Teil des Projekts): Am 16. Februar 2023 gab Agnico Eagle Mines Ltd. (Agnico Eagle) bekannt, dass die Mine Canadian Malartic und die Mine Odyssey jetzt den Canadian Malartic Complex bilden werden. Die erste Produktion aus der Untertagemine Odyssey begann im März 2023 und wird im weiteren Verlauf des Jahres hochgefahren. Die Infill-Bohrungen werden fortgesetzt, um die Mineralressourcen zu erweitern und zu aktualisieren. Für das Jahr 2023 sind bei Odyssey Explorationsbohrungen mit einer Gesamtlänge von 102.000 Meter geplant. Die vier Hauptzielsetzungen dieser Bohrungen sind: Hochstufung der Ressourcen bei East Gouldie auf ein höheres Vertrauensniveau; Überprüfung der Ausdehnung von East Gouldie; Umwandlung der Erweiterungen der Lagerstätte Odyssey South; und weitere Exploration zusätzlicher interner Zonen bei Odyssey.- Goldprojekt Côté (0,75 % NSR-Royalty für den südlichen Teil des Projekts): Am 16. Februar 2023 gab IAMGOLD Corporation (IAMGOLD) bekannt, dass Stand 31. Dezember 2022 das Goldprojekt Côté zu etwa 73 % fertiggestellt ist. IAMGOLD ist der Ansicht, dass die Gesamterlöse aus dem Verkauf seiner Beteiligung an der Mine Rosebel, die erwarteten Erlöse aus dem Verkauf der Bambouk-Assets und die von Sumitomo im Rahmen des Joint Ventures für die Mine bereitzustellenden Mittel den geschätzten verbleibenden Finanzierungsbedarf für den Abschluss der Bauarbeiten am Goldprojekt Côté auf der Grundlage des aktuellen Zeitplans und der aktuellen Schätzung decken werden. IAMGOLD teilte ferner mit, dass das Goldprojekt Côté voraussichtlich Anfang 2024 die Produktion aufnehmen wird und dann, gemessen an der Produktion, die drittgrößte Goldmine Kanadas sein wird.- Projekt Ren (1,5 % NSR-Royalty und 3,5 % NPI): Am 15. Februar 2023 gab Barrick Gold Corporation (Barrick) seine Ergebnisse für das Jahr 2022 bekannt, einschließlich Aktualisierungen für den Carlin Complex und aktualisierter Ressourcenschätzungen für Ren zum 31. Dezember 2022. Bei Ren stiegen die angedeuteten Mineralressourcen auf 62.000 Unzen Gold (0,17 Mio. t mit 11,04 g/t) und die vermutetem Ressourcen auf 1.600.000 Unzen Gold (7,4 Mio. t mit 6,6 g/t), was einer Steigerung der vermuteten Unzen um etwa 33 % gegenüber der ersten Mineralressourcenschätzung für das Projekt im Jahr 2021 entspricht. Barrick erwartet weitere Explorationserfolge und ein Ressourcenwachstum bei Ren im Jahr 2023.- Goldprojekt Fenelon (2,0 % NSR-Royalty für den Großteil des Projekts): Am 17. Januar 2023 meldete Wallbridge Mining Company Ltd. (Wallbridge) eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung mit Stichtag 3. März 2023 für das Goldprojekt Fenelon, die angedeutete Ressourcen von 2.370.000 Unzen Gold (21,7 Mio. t mit 3,40 g/t) und vermutete Ressourcen von 1.720.000 Unzen Gold (18,5 Mt mit 2,89 g/t) enthält. Die aktualisierte Mineralressourcenschätzung wird voraussichtlich die Grundlage für Wallbridges bevorstehende vorläufige wirtschaftliche Bewertung von Fenelon bilden, die laut Erwartungen im zweiten Quartal 2023 abgeschlossen wird.- Minenprojekt Granite Creek (10,0 % NPI): Am 14. März 2023 stellte i-80 ein Update und eine Zusammenfassung der Fortschritte auf dem Minenprojekt Granite Creek im Jahr 2022 bereit. Mehrere untertägige Abbausohlen wurden entwickelt, insbesondere in der Zone Ogee, und i-80 setzte die Verlängerung des Zufahrtsstollens in die Tiefe fort, um den Zugang zur neuen Zone South Pacific aufzufahren, die sich unmittelbar unter und nördlich der Untertageabbaubereiche befindet. i-80 visiert den Abschluss der Untertagebohrungen und die Aufnahme der neu entdeckten Zone South Pacific im Jahr 2023 in den Minenplan von Granite Creek an. In den oberen Teilen der Mine wurde eine hochgradige Goldmineralisierung in den Horizonten Otto, Adam Peak und Range Front abgegrenzt, während sich die Bohrungen in den unteren Abbausohlen auf die Abgrenzung der Mineralisierung in der Zone Ogee konzentrierten, die in naher Zukunft die primäre Zone sein soll.- Mine Jerritt Canyon (0,5 % NSR-Royalty & PTR): Am 20. März 2023 meldete First Majestic, dass es Maßnahmen ergreift, um die Gesamtkosten zu senken, indem es die Investitionen reduziert, alle Bergbauaktivitäten vorübergehend einstellt und die Belegschaft bei Jerritt Canyon ab sofort reduziert. Während der Aussetzung beabsichtigt First Majestic, etwa 45.000 Tonnen über Tage gelagertes Haldenmaterial in der Aufbereitungsanlage zu verarbeiten. Es wird erwartet, dass die Explorationsaktivitäten auch im Jahr 2023 fortgesetzt werden, wobei mehrere zusätzliche Pläne zur Optimierung des Assets bestehen. Infolge der Aussetzung können die bisherigen Produktions- und Kostenprognosen von First Majestic für Jerritt Canyon nicht mehr als verlässlich angesehen werden. Die überarbeiteten konsolidierten Produktions- und Kostenprognosen von First Majestic, einschließlich der Kapitalinvestitionen, werden voraussichtlich im Juli veröffentlicht werden. Gold Royalty weist darauf hin, dass Jerritt Canyon weniger als 2 % des Nettoinventarwerts seines Portfolios ausmacht, basierend auf Konsensschätzungen.Am Dienstag, dem 28. März 2023, wird ab 11:00 Uhr ET (8:00 Uhr PT, 17:00 Uhr MESZ) ein Webcast für Investoren abgehalten, um diese Ergebnisse zu diskutieren. Das Management wird interessierten Stakeholdern ein Update zu den Quartalsergebnissen des Unternehmens bereitstellen, einschließlich der wichtigsten Katalysatoren, die vor Kurzem in Bezug auf die Assets, die den Royalties des Unternehmens zugrunde liegen, bekannt gegeben wurden. Im Anschluss an die Präsentation findet eine Frage- und Antwortrunde statt, in der die Teilnehmer ihre Fragen an das Management stellen können.Um sich für den Webcast für Investoren zu registrieren, klicken Sie bitte auf den unten stehenden Link: https://www.bigmarker.com/vid-conferences/GoldRoyalty-Mar-2023-Results-Webcast Gold Royalty Corp. ist eine auf Gold spezialisierte Royalty-Gesellschaft, die kreative Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, in qualitativ hochwertige, nachhaltige und verantwortungsvolle Bergbaubetriebe zu investieren, um ein diversifiziertes Portfolio von Edelmetall-Royalties und Streaming-Beteiligungen aufzubauen, die langfristig überdurchschnittliche Renditen für unsere Aktionäre erwirtschaften. Peter Behncke, Manager, Corporate Development & Investor RelationsTelefon: (833) 396-3066E-Mail: info@goldroyalty.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chQualifizierte Personen: Alastair Still, P.Geo., Director of Technical Services des Unternehmens, ist gemäß der Definition in National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects der Canadian Securities Administrators eine qualifizierte Person und hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten technischen Informationen geprüft und genehmigt.Nicht-IFRS-Kennzahlen: Wir haben in dieser Pressemitteilung bestimmte Leistungskennzahlen angegeben, die keine standardisierte Bedeutung haben, wie sie in den International Financial Reporting Standards (IFRS) vorgeschrieben ist, darunter: (i) Gesamtumsatz und Optionserlöse, die durch Addition der Erlöse aus Optionsvereinbarungen zu den Umsatzerlösen ermittelt werden; (ii) bereinigter Nettoverlust, der durch Abzug von transaktionsbezogenen Aufwendungen, Verlustanteilen und Verwässerungsgewinnen bei assoziierten Unternehmen, Wertminderungen, Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von derivativen Verbindlichkeiten und kurzfristigen Anlagen, Gewinnen aus Darlehensänderungen, Wechselkursgewinnen/(-verlusten) und sonstigen Erträgen vom Nettogewinn (-verlust) ermittelt wird; (iii) bereinigter Nettoverlust je Aktie, der durch Division des bereinigten Nettoverlusts durch die gewichtete durchschnittliche Anzahl von Stammaktien für den betreffenden Zeitraum ermittelt wird; (iv) Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit ohne Änderungen des nicht zahlungswirksamen Betriebskapitals, der ermittelt wird, indem die Auswirkungen von Änderungen des nicht zahlungswirksamen Betriebskapitals aus dem Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit herausgerechnet werden; (v) Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit ohne Änderungen des nicht zahlungswirksamen Betriebskapitals und transaktionsbedingte Ausgaben, der ermittelt wird, indem transaktionsbedingte Ausgaben vom Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit ohne Änderungen des nicht zahlungswirksamen Betriebskapitals abgezogen werden; und (vi) Unze Goldäquivalent, die ermittelt werden, indem die Einnahmen durch den durchschnittlichen Goldpreis für den entsprechenden Zeitraum geteilt werden. Dies sind allesamt Nicht-IFRS-Kennzahlen. Die Darstellung solcher Nicht-IFRS-Kennzahlen soll zusätzliche Informationen liefern und sollte nicht isoliert oder als Ersatz für nach IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. Das Unternehmen legt diese Kennzahlen vor, da es davon ausgeht, dass bestimmte Investoren diese Informationen verwenden, um die Leistung des Unternehmens im Vergleich zu anderen Royalty-Unternehmen in der Edelmetallbergbaubranche zu bewerten. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass andere Unternehmen solche Kennzahlen möglicherweise anders berechnen. Die Darstellung dieser Nicht-IFRS-Kennzahlen soll zusätzliche Informationen liefern und sollte nicht isoliert oder als Ersatz für Leistungskennzahlen betrachtet werden, die gemäß IFRS erstellt wurden. Für zusätzliche Informationen, einschließlich einer numerischen Abstimmung solcher Non-IFRS-Kennzahlen, sollten die Leser den Abschnitt Nicht-IFRS-Kennzahlen (Non-IFRS-Measures) im Lagebericht des Unternehmens (Managements Discussion ans Analysis) für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2022, der durch Verweis hierin aufgenommen wird und unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar ist.Hinweis für Investoren: Die Angaben zu Liegenschaften, an denen Gold Royalty Royalties oder andere Beteiligungen hält, beruhen auf Informationen, die von den Eigentümern oder Betreibern dieser Liegenschaften öffentlich bekannt gegeben wurden. Das Unternehmen hat im Allgemeinen nur begrenzten oder gar keinen Zugang zu den Liegenschaften, die seinen Beteiligungen zugrunde liegen, und ist weitgehend von den Angaben der Betreiber seiner Beteiligungen und anderen öffentlich verfügbaren Informationen abhängig. Das Unternehmen hat im Allgemeinen nur begrenzte oder gar keine Möglichkeiten, diese Informationen zu überprüfen. Obwohl das Unternehmen keine Kenntnis davon hat, dass diese Informationen nicht zutreffend sind, kann es nicht garantieren, dass diese Informationen von Dritten vollständig oder richtig sind.Zukunftsgerichtete Aussagen: Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze ("zukunftsgerichtete Aussagen") dar, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen über: geschätzte zukünftige Gesamteinnahmen und Optionserlöse; Erwartungen hinsichtlich der Entwicklung der Projekte, die den Royalty-Beteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen; Erwartungen hinsichtlich des Wachstums des Unternehmens und Aussagen hinsichtlich der Pläne und Strategien des Unternehmens. Solche Aussagen können im Allgemeinen durch die Verwendung von Begriffen wie "können", "werden", "erwarten", "beabsichtigen", "glauben", "planen", "vorhersehen" oder ähnlichen Begriffen identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, einschließlich der Annahmen des Managements hinsichtlich der Genauigkeit der Offenlegung der Betreiber der Projekte, die den Projekten des Unternehmens zugrunde liegen, ihrer Fähigkeit, die offengelegten Pläne und Ziele zu erreichen, der makroökonomischen Bedingungen, der Rohstoffpreise und der Fähigkeit des Unternehmens, zukünftiges Wachstum und Übernahmen zu finanzieren. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich unter anderem jeglicher Unfähigkeit der Betreiber der Grundstücke, die den Lizenzgebührenbeteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen, die vorgeschlagenen Pläne für diese Grundstücke auszuführen oder die geplanten Erschließungs- und Produktionsschätzungen und -ziele zu erreichen, Risiken im Zusammenhang mit den Betreibern der Projekte, an denen das Unternehmen beteiligt ist, einschließlich der erfolgreichen Fortführung des Betriebs solcher Projekte durch diese Betreiber, Risiken im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung, Genehmigung, Infrastruktur, betrieblichen oder technischen Schwierigkeiten bei solchen Projekten, der Einfluss makroökonomischer Entwicklungen, die Fähigkeit des Unternehmens, seine Wachstumspläne zu verwirklichen, und andere Faktoren, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F für das am 30. September 2022 zu Ende gegangene Geschäftsjahr und in den anderen öffentlich hinterlegten Dokumenten des Unternehmens unter seinen Profilen unter www.sedar.com und www.sec.gov. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. 