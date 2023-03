Aktienmarkt läuft rasch ins Leere; Gold nähert sich neuem Allzeithoch

Vor zwei Freitagen, als ich meinen letzten Artikel verschickte, lag der Dow Jones bei einem BEV von -13,29%. Zwei Wochen später ist er in den letzten zehn NYSE-Handelstagen um 0,89% BEV-Punkte bzw. 327,89 in Dollar gestiegen. Es scheint, als ob alle unter der BEV-Linie von -10% herumtollen und darauf warten, dass etwas den Dow Jones entweder nach oben oder nach unten bringt.Ich bleibe auf lange Sicht ein Ursus Major. Herr Bär wird, wenn er kommt, um den Schlamassel aufzuräumen, den die Bullen und die idiotischen Sparfüchse des FOMC hinterlassen haben, die Marktbewertungen in einem Ausmaß deflationieren, wie es noch niemand erlebt hat. Ein BEV-Wert von -60% oder mehr für den Dow Jones ist möglich; das wäre ein Schlusskurs des Dow Jones unter 14.775. Herr Bär könnte jedoch erst zufrieden sein, wenn der Dow Jones bei unter 5.000 schließt. Das wäre ein Rückgang des Dow Jones in der Großen Depression von 86,41% gegenüber seinem letzten Allzeithoch von 36.777.Ist das möglich? Verdammt richtig, das ist es. Aber bis dahin schließe ich ein paar neue Allzeithochs (BEV-Nullen / 0,00%) im obigen BEV-Chart des Dow Jones nicht aus. In dieser Woche sind wir nur noch 12,40% von einem Markthoch im Dow Jones entfernt, einem Markthoch, das am 04. Januar 2022 (36.777) erreicht wurde. Bei Markthochs werden die Anleger nie für die eingegangenen Risiken belohnt. Warum ist das so?Weil es bei Höchstständen nur eine Möglichkeit gibt, die Marktbewertung zu senken - nach unten. Es kann schnell abwärts gehen, und dann kann es mühsam langsam abwärts gehen. Wenn dieser Markt irgendwann in der Zukunft ernsthaft zu sinken beginnt, möchte ich mein Geld nicht diesem Risiko aussetzen.Denken Sie daran, dass ich niemandes Anlageberater bin. Ich bin nur ein Marktenthusiast, der ein Hobby pflegt, das ich vor Jahrzehnten begonnen habe. Wenn Sie also mit etwas, das ich geschrieben habe, ein paar Millionen Dollar verdienen, können Sie alles behalten. Aber wenn Sie durch etwas, das ich geschrieben habe, Geld verlieren, wie z. B. Ihre Gewinne, gehört auch dieser Verlust ganz Ihnen. Ich schreibe diese Artikel hauptsächlich zu meinem eigenen Nutzen, um Markttrends zu erkennen. Es hat einfach etwas, sich hinzusetzen und zu schreiben, das den Geist fokussiert.Ich teile meine Marktforschung mit anderen, denn warum nicht? Meine Marktforschung zeigt mir, dass dieser Markt Risiken für Investmentfonds birgt, die es seit der Großen Depression nicht mehr gab. Solange ein Vermögenswert nicht ein gewisses Engagement in Gold und Silber aufweist, bin ich im März 2023 nicht an ihm interessiert.Unter dem nächsten Chart finden Sie die BEV-Werte für die wichtigsten Marktindices, die ich verfolge. Wie beim Dow Jones hat sich bei diesen Indices seit meinem letzten Artikel nicht allzu viel getan. Interessant ist jedoch, dass der NASDAQ-Bankenindex dabei ist, den XAU als Nummer 20 in der Tabelle abzulösen. Der NASDAQ-Bankenindex wird der erste von vielen sein, da der XAU auf Platz 1 der Tabelle aufsteigt, wenn der Edelmetall-Bullenmarkt wieder das Anlageuniversum dominiert.Hier ist ein BEV-Chart für den XAU und den NASDAQ-Bankenindex, und was kann man daraus lernen? Erstens geht der XAU im Gegensatz zum Bankenindex in die richtige Richtung - von seinem Bärenmarkttief vom Januar 2016 aus nach oben. Es mag so sein, als würde man der Farbe beim Trocknen zusehen, aber der XAU tendiert von einem 83%igen Bärenmarkttief von vor sieben Jahren nach oben.