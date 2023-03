Bitcoin  Jeder Rücksetzer ist eine Kaufchance

Bitcoin in USD, 4h-Chart vom 28.März 2023. Quelle: Tradingview

Bitcoin in USD, Wochenchart vom 28. März 2023. Quelle: Tradingview

Vor vier Wochen hatten wir für den Bitcoin als nächstes Kursziel die Marke von 30.000 USD genannt. Tatsächlich sind die Notierungen dieser runden und psychologischen Marke Mit einem zwischenzeitlichen Hoch bei 28.936 USD bereits ein großes Stück nähergekommen. Der Weg dorthin war allerdings äußert volatil und alles andere als geradlinig.Zunächst erreichte der Bitcoin mit 25.234 USD am 16. Februar den höchsten Stand seit acht Monaten! Nachdem jedoch drei Durchbruchsversuche über die Marke von 25.000 USD fehlschlugen, orientierten sich die Kurse zunächst langsam wieder gen Süden. Mit dem recht unvermittelt aufkommenden Bank-Run in den USA beschleunigte sich die Korrektur. So ging es in einem panischen Marktumfeld zügig drei Stockwerke tiefer und erst bei Ausverkaufskursen um 19.569 USD fand der Bitcoin seinen Tiefpunkt.Als sich am Sonntagabend, den 12. März, dann der Umfang der Rettungsmaßnahmen zur Stabilisierung der Bankenkrise durch die Pleite der Silicon Valley Bank abzeichnete, sprang der Bitcoin schnell zurück auf 22.000 USD. Der Markt reagierte also sofort mit einer V-förmigen Trendwende nach oben. Insgesamt folgte auf das Tief am 10.März ein Anstieg um fast 10.000 USD bzw. über 47% innerhalb von 10 Tagen. Mit 28.936 USD erreichte der Bitcoin schließlich den höchsten Stand seit dem 11.Juni 2023.Insgesamt unterstrich der Bitcoin mit diesem erratischen Kursverhalten mal wieder seine volatile Natur. Gleichzeitig aber hat der Bitcoin seinen Status als sicheren Hafen gegen ungezügelte Geldmengenausweitungen in einem sehr schwierigen Marktumfeld bravourös bestätigt und 98% aller Unternehmen im breit angelegten S&P 500-Index im März outperformt.Ausgehend von seinem Tiefpunkt am 21. November bei 15.479 USD konnte sich der Bitcoin in den letzten vier Monaten in der Spitze bis auf 28.936 USD (+89,81%) erholen. Während sich der Beginn der Erholung im Dezember noch undurchsichtig und schemenhaft präsentiert, sorgten zwei große grüne Wochenkerzen in der ersten Januarhälfte für mehr Klarheit. Der Februar hingegen war von einer Konsolidierung gekennzeichnet, während die Kurse im März letztlich wieder klar gen Norden streben.Im Zuge der fulminanten Erholung wurde das 23,60%-Retracement (28.109 USD) bereits abgearbeitet. Das 38,2%-Retracement liegt bei 35.924 USD und sollte ebenfalls erreicht werden. Auf dem Weg dorthin wartet "nur noch" die runde Marke von 30.000 USD bzw. die breite Widerstandszone zwischen 28.500 und 31.500 USD. Ein direktes Überwinden dieser starken Widerstandszone erscheint jedoch eher unwahrscheinlich. Stattdessen könnte der Bitcoin vermutlich mehrere Anläufe benötigen, bevor es dann mit Schwung Richtung 35.000 USD und höher weitergehen sollte.Insgesamt ist der Wochenchart nach wie vor bullisch. Die nächsten Kursziele liegen bei 30.000 und 35.000 USD. Angesichts der überkauften Wochen-Stochastik könnte auf dem Weg dorthin durchaus eine etwas größere Korrekturschleife notwendig werden. Hält sich die Erholung hingegen an den Fahrplan aus dem Jahre 2019 wäre ein mehr oder weniger direkter Durchmarsch bis auf ca. 50.000 USD bis Anfang Juni möglich.