Ist eine Umkehrung der Zinskurve im Gange?

Die Renditespanne zwischen der 10-jährigen und der 2-jährigen US-Rendite, die für die US-Renditekurve steht, hat sich in den letzten Wochen stark erholt (siehe folgender Tageschart), von mehr als 100 Basispunkten unter Null auf "nur" etwa 50 Basispunkte unter Null. Ist dies der Beginn eines steileren Trends für die US-Renditekurve?Es gibt einen guten Grund für die Annahme, dass der jüngste Aufschwung, der im obigen Chart dargestellt ist, nicht den Beginn eines neuen Trends markiert. Der Grund dafür ist die Beziehung zwischen der monetären Inflationsrate (blaue Linie) und der Renditespanne zwischen 10 und 2 Jahren (rote Linie), die im unten abgebildeten Chart dargestellt ist. Dieser Chart zeigt, dass die Renditespanne tendenziell der monetären Inflationsrate folgt und dass sich die monetäre Inflationsrate Ende Februar 2023 immer noch in einem Abwärtstrend befand.Wie aus dem obigen Chart hervorgeht, wird eine Umkehrung der Renditekurve durch einen starken Rückgang der monetären Inflationsrate verursacht, und eine größere Verschiebung der Renditekurve hin zu einem neuen, steileren Trend wird durch eine größere Umkehrung der monetären Inflationsrate nach oben verursacht. Gegenwärtig gibt es keine Anzeichen für einen Aufwärtstrend bei der monetären Inflationsrate. Nebenbei bemerkt ist die 10J-2J-Spread nur ein Indikator für die Renditekurve. Die 10J-3M-Spread (siehe Chart unten) ist ebenso wichtig und hat am Montag dieser Woche ein neues Inversions-Extrem erreicht. Mit anderen Worten: Es gibt keine Anzeichen für eine Versteilerung der 10J-3M-Spreads.Vielleicht wird es dieses Mal anders sein und eine Versteilerung der Renditekurve wird einer Umkehr der Geldmengenwachstumsrate vorausgehen, aber wir würden nicht darauf wetten. Solange die monetären Bedingungen, wie sie sich in der monetären Inflationsrate widerspiegeln, weiterhin straff sind, werden die kurzfristigen Zinssätze im Verhältnis zu den langfristigen Zinssätzen unter Aufwärtsdruck stehen. Dies liegt daran, dass die kurzfristigen Zinssätze durch den immer dringenderen Wunsch nach kurzfristiger Finanzierung relativ hoch gehalten werden, während die langfristigen Null-Risiko-Zinssätze die erwarteten letztendlichen Auswirkungen der heutigen straffen monetären Bedingungen auf die Preise und die Wirtschaftstätigkeit widerspiegeln werden.© Steve SavilleRegelmäßige Finanzmarktprognosen und -analysen stehen auf unserer Webseite www.speculative-investor.com zur Verfügung. Zurzeit bieten wir keine kostenlosen Probeabos an, aber Gratisbeispiele unserer Arbeit (Auszüge aus unseren regelmäßig erscheinenden Kommentaren) können Sie unter www.speculative-investor.com/new/freesamples.html abrufen.Dieser Artikel wurde am 4. April 2023 auf www.tsi-blog.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.