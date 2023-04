Infla S  Sudden Stop II

Die extreme Mangelteuerung durch Kampfhandlungen, Handelsabbruch, Lockdowns, Energieembargopreiswirkungen, Weizenhandelsstörung, Futtermittelversorgungsstörung ... geht weiter, die Auswirkungen sickern in die Wirtschaft.US-ADP Beschäftigungsveränderung mit 145K vs. 205K erwartet. Industriezahlen nun überall schwach. US-neue Jobangebote bei 9,931M vs. 10,5M erwartet. Und überall Personalreduktion, nun nicht nur bei Technologieunternehmen, auch in der Verwaltungszentrale von Mc Donalds (nicht aber beim Burgerbraten).Der letzte HAM hat ja klar erklärt:!Weil die Sicherung der Einlagen bis unendlich nur wie unten beschrieben funktioniert, wird Geld von Banken und Brokern abgezogen und Wertpapiere investiert:a) Staatsanleihen statt Cash in Risk Off Verwendungb) Aktien statt Cash in Risk On Verwendung.Dadurch schrumpft aber die Einlagensumme der Bank und sie könnte Probleme bei bestehenden Krediten bekommen (weil Immobilien durch die extremen Zinserhöhungen stark fallen) – könnte, aber sie muß (MUSS) weniger Neukredite vergeben, weil sie weniger Einlagen hat. Diese zweite, sicher eintretende Phänomen sehen wir hier und schon jetzt.!Dazu ein hohes Zinsniveau, bei welchem vor allem stört, dass es zu spät überhaupt angehoben wurde und danach viel zu schnell angehoben wurde.Das führt zu einer Austrocknung von Konsumenten und Wirtschaft (nicht kapitalmarktfähiger Wirtschaft, die selbst keine Anleihen begeben kann und daher auf Bankkredite angewiesen ist) und dies wiederrum zu plötzlicher Rezession. Und genau dies sehen wir nun immer mehr.Bankenrettungsfazilitäten werden noch angezapft, weswegen auch in der abgelaufenen Woche noch per Saldo leichte Inflation überwog.In allen Portfolioteilen sehen wir gute Preisniveaus, angenähert:Gold gut bewertet, wenn auch erschöpftSPX 500 etwas leichtsinnig gestiegen, aber okBitCoin erschöpft aber zum Anlauf auf 34.000 noch immer bereit© Mag. Christian VartianDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.