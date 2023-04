Wie tief ist der nächste Dow-Jones-Bärenmarkt-Boden?

Der Dow Jones setzte seinen Aufwärtstrend in dieser Woche fort. Er stieg um 0,57% BEV-Punkte (211 Dollar) gegenüber dem Schlusskurs der vergangenen Woche. Nichts Großes, aber etwas Besseres als ein Schlag auf die Nase. Die Frage ist: Kann der Dow Jones über seiner BEV-Linie von -5% schließen? Damit wäre der Dow Jones in einer Scoring-Position, d. h. ein BEV von etwas weniger als 5%. Das ist etwas, was er seit April letzten Jahres nicht mehr erreicht hat.Andererseits wäre es aus technischer Sicht wirklich schlecht, wenn der Dow Jones als nächstes unter seine BEV-Linie von -15% fallen würde. Ich weiß nicht, was als Nächstes passieren wird, ich ziehe nur die Möglichkeiten in Betracht, da ich glaube, dass wir uns in der Anfangsphase eines massiven, historischen Bärenmarktes befinden. In großen Bärenmärkten passieren schlimme Dinge. Daher behalte ich die BEV-Linie des Dow Jones von -15% im Auge. Aber ich habe mich schon einmal geirrt, daher schließe ich nicht aus, dass der Dow Jones neue Allzeithochs erreichen könnte.Der Grund für meine Vorsicht ist im folgenden Tageschart des Dow Jones zu sehen. In der vorletzten Woche erlebten wir einen hervorragenden Anstieg, der sich am Montag letzter Woche fortsetzte, als der Dow Jones über 33.500 schloss (33.601). Im weiteren Verlauf der Woche gelang es dem Dow Jones nicht mehr, über 33.500 zu schließen. Sollte der Dow Jones in dieser Woche über 33.601 schließen, ist der Anstieg natürlich intakt. Aber ich habe das Gefühl, dass das vielleicht nicht der Fall sein wird.Nicht, dass es mir wichtig wäre, denn ich bin schon lange nicht mehr an diesem Markt, esse Hotdogs und trinke billiges Bier auf der Galerie der Marktteilnehmer. Und hier werde ich auch noch lange bleiben. Wie lange? Ich weiß es nicht. Aber wie Sie weiter unten in meinen Kommentaren zur Dow-Jones-Dividendenrendite sehen werden, werde ich hier bleiben, bis ich sehe, dass der Dow Jones eine Dividendenrendite von mindestens 6% aufweist, möglicherweise sogar mehr.Ein Faktor, der diesen Markt belastet, ist die anhaltende QT durch die Idioten des FOMC. Wie Sie unten sehen können, wurde dem Finanzsystem in der vorletzten Woche die größte wöchentliche "Liquidität" entzogen, seit sie im Mai letzten Jahres mit ihrem QT begonnen haben. Ich bin kein Experte für "Geldpolitik". Dennoch bin ich überrascht, wie gut die Aktien- und Anleihemärkte es bisher verkraftet haben, dass dem Finanzsystem im vergangenen Jahr so viel "Liquidität" entzogen wurde - QT im Chart unten.Bei den großen Marktindizes, die ich im Folgenden anhand der BEV-Werte verfolge, war über die Hälfte der letzten Woche rückläufig. Die große Neuigkeit der Woche war jedoch, dass die Gold- und Silberminenwerte im XAU nicht mehr auf Platz 20 der Tabelle beendeten, sondern auf Platz 19 vorrückten, während die NASDAQ-Banken Schlusslicht auf Platz 20 wurden. Das gefällt mir daran, diese Indices in BEV-Werten statt in Dollar zu verfolgen, in denen sie veröffentlicht werden; wir können sie direkt miteinander vergleichen, da wir jeden von ihnen in Bezug auf die Allzeithochs (BEV-Nullen / 0,00%) und die prozentualen Rückgänge gegenüber ihren Allzeithochs betrachten.In der letzten Woche schloss der BEV-Wert des XAU mit -39,43 % gegenüber seinem letzten Allzeithoch. Die NASDAQ-Banken schlossen mit -42,90 % gegenüber ihrem letzten Allzeithoch. Dass der XAU die Woche mit einem Dollarwert von 138,69 und damit weit unter dem NASDAQ-Banken-Wochenschluss von 3.088,28 schloss, bedeutet bei Verwendung von BEV-Werten nichts.