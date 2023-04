Silber ist ein schreiendes Schnäppchen

Silberpreise - historischer 3-Jahreschart

Silberpreise (inflationsbereinigt) – historischer 3-Jahreschart

Silberpreise (inflationsbereinigt) – historischer 12-Jahreschart

Silberpreise (inflationsbereinigt) – historischer 43-Jahreschart

Das Silberfieber steigt. Rufe nach 100-Dollar-Silber (siehe " $100 Silver Has Come And Gone ") und höher werden laut. Mit einem Preis von fast 25 Dollar je Unze, nachdem es im letzten Herbst auf 18 je Unze gesunken war, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, um zu überprüfen, wie gut Silber auf frühere Vorhersagen über bevorstehende höhere Preise reagiert hat. Nachstehend finden Sie unser erstes Diagramm ( Quelle ). Es zeigt die jüngste dreijährige Entwicklung des Silberpreises anhand der monatlichen durchschnittlichen Schlusskurse...Wie im obigen Chart zu sehen ist, ist der Silberpreis seit August letzten Jahres um fast 40% gestiegen. So beeindruckend das auch ist, so deutlich ist auch, dass der Silberpreis seinen Höchststand von vor einem Jahr noch nicht überschritten hat und unter den Höchstständen von Mai 2021 oder August 2020 liegt. Siehe Chart Nr. 2 unten, das denselben Verlauf des Silberpreises zeigt, mit dem Unterschied, dass die Preise um die Inflation bereinigt wurden...Chart Nr. 2 zeigt, dass der Silberpreis unter Berücksichtigung der Inflationseffekte immer noch unter jedem seiner früheren Höchststände von 2022, 2021 und 2020 liegt. Der Abwärtstrend, der bis zum Sommer 2020 zurückreicht, ist klar definiert. Hier ist Chart Nr. 3, die noch weiter zurückreicht, nämlich bis zum Höchststand des Silberpreises im August 2011...In Chart Nr. 3 sehen wir, dass der Silberpreis weit unter seinem Höchststand von vor zwölf Jahren liegt. Damals erreichte der Silberpreis einen Höchststand von fast 49 Dollar je Unze. Dieser Höchststand entspricht heute dem Gegenwert von 65 Dollar je Unze in den billigeren Dollar von heute. Unser vierter und letzter Chart zeigt die Entwicklung des Silberpreises bis zum Januar 1980 zurück. Der durchschnittliche Schlusskurs für Silber lag damals bei 36 Dollar je Unze...In Chart Nr. 4 sehen wir die verblüffenden Auswirkungen der Inflation auf den langfristigen Silberpreis. In den billigeren Dollar von heute müsste der Silberpreis über 140 Dollar je Unze liegen, um den durchschnittlichen Schlusskurs von 36 Dollar je Unze im Januar 1980 zu erreichen. Häufiger hört man jedoch vom Tageshöchststand des Silberpreises von 49 Dollar je Unze im Januar 1980. Um diesen Höchststand in den heutigen billigeren Dollar zu erreichen, müsste der Silberpreis über 180 Dollar je Unze liegen.• Silber befindet sich in einem mehrere Jahrzehnte andauernden Abwärtstrend, der bis ins Jahr 1980 zurückreicht.• Der Silberpreis müsste heute bei 184 Dollar liegen, um sein Tageshoch von 49 Dollar im Jahr 1980 zu erreichen.• Der heutige Silberpreis von 25 Dollar entspricht einem Preis von 8 Dollar im März 1980.• Silber ist definitiv billig; historisch gesehen ist es das immer.Wenn Sie davon ausgehen, dass sich der jüngste Anstieg des Silberpreises fortsetzen wird, sollten Sie sich nach einer Möglichkeit umsehen, schnelle Gewinne mitzunehmen. Wenn es Ihnen gelungen ist, im letzten Herbst Silber zu kaufen und Sie kurzfristig schöne Gewinne erzielen konnten, sollten Sie diese mitnehmen. Historisch gesehen gibt es nichts, was die Behauptung stützen würde, dass der Silberpreis seinen langfristigen Abwärtstrend umkehren oder seine früheren Höchststände übertreffen könnte. Nicht einmal auf nominaler Preisbasis ist dies möglich. Silber ist ein Schnäppchen, ganz sicher. Das heißt aber nicht, dass es das nächste Bitcoin ist; vielleicht ist es das aber auch. Das wäre überhaupt nicht lustig. (siehe auch " Encore For Silver " und " Inflation Is Killing Silver ")© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 14. April 2023 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.