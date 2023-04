Gold und Realzinsen

Der folgende Chart zeigt, dass die Rendite der 10-jährigen inflationsgeschützten Staatsanleihe (TIPS), die für den realen langfristigen US-Zinssatz steht, in den letzten sieben Monaten innerhalb einer horizontalen Spanne geschwankt hat. Diese Zinsschwankungen mögen zwar unbedeutend erscheinen, aber sie hatten erhebliche Auswirkungen auf die Finanzmärkte im Allgemeinen und den Goldmarkt im Besonderen.Was die Auswirkungen der jüngsten Schwankungen der 10-jährigen TIPS-Rendite auf den Goldmarkt betrifft, so stellen wir Folgendes fest:1. Der mehrjährige Höchststand der 10-jährigen TIPS-Rendite am 3. November letzten Jahres fiel mit dem Ende einer mehrjährigen Abwärtskorrektur des USD-Goldpreises zusammen.2. Der kurzfristige Tiefstand der 10-jährigen TIPS-Rendite am 1. Februar dieses Jahres fiel mit einem kurzfristigen Höchststand des USD-Goldpreises zusammen.3. Der kurzfristige Höchststand der 10-jährigen TIPS-Rendite am 8. März fiel mit dem Ende einer kurzfristigen Korrektur des USD-Goldpreises zusammen.4. Der USD-Goldpreis stieg vom 8. März bis zum Ende der letzten Woche sprunghaft an, als die 10-jährige TIPS-Rendite wieder an den unteren Rand ihrer Spanne zurückkehrte.Da die 10-jährige TIPS-Rendite nun den Tiefpunkt ihrer 7-monatigen Spanne erreicht hat, ist die wahrscheinlichste Richtung der nächsten mehrwöchigen Bewegung aufwärts. Irgendwann wird es jedoch zu einem nachhaltigen Ausbruch aus dieser Spanne kommen, was erhebliche Auswirkungen auf die Finanzmärkte haben wird. Sollte der Ausbruch der 10-jährigen TIPS-Rendite nach oben erfolgen, wäre dies für alles außer dem US-Dollar negativ. Dieses Szenario ist wenig wahrscheinlich, denn es würde voraussetzen, dass die Fed entweder ihre geldpolitische Straffung angesichts der gravierenden Wirtschaftsschwäche fortsetzt oder angesichts der offensichtlichen Anzeichen einer Deflation nichts unternimmt.Sollte die 10-jährige TIPS-Rendite schließlich nach unten ausbrechen, werden die Folgen für die Preise von Vermögenswerten und Rohstoffen davon abhängen, ob der Hauptgrund für den Ausbruch eine sinkende nominale Rendite oder steigende Inflationserwartungen sind (der reale Zinssatz ist der nominale Zinssatz abzüglich der erwarteten Inflationsrate). Ein Ausbruch des Realzinses nach unten, der durch eine sinkende nominale Rendite ausgelöst wird, wäre positiv für Gold und wahrscheinlich auch positiv für den US-Dollar im Vergleich zu anderen wichtigen Währungen, während er für die meisten Rohstoffe und Aktien negativ wäre. Dies liegt daran, dass dies wahrscheinlich die Folge einer schweren wirtschaftlichen Schwäche wäre. Ein Ausbruch des Realzinses nach unten, der durch steigende Inflationserwartungen ausgelöst wird, wäre positiv für Gold, aber noch positiver für zyklische Rohstoffe (z. B. Industriemetalle) und Aktien. Für den US-Dollar wäre dies bearisch.Wir gehen davon aus, dass die 10-jährige TIPS-Rendite irgendwann in den nächsten vier Monaten nachhaltig unter die Untergrenze ihrer Spanne fallen wird, was in erster Linie auf die sinkenden Nominalzinsen zurückzuführen ist. Dies könnte bereits in diesem Monat geschehen, wahrscheinlicher ist jedoch der Zeitraum Juli-August. Es hängt hauptsächlich davon ab, wie schnell sich die Wirtschaft verschlechtert.© Steve SavilleRegelmäßige Finanzmarktprognosen und -analysen stehen auf unserer Webseite www.speculative-investor.com zur Verfügung. Zurzeit bieten wir keine kostenlosen Probeabos an, aber Gratisbeispiele unserer Arbeit (Auszüge aus unseren regelmäßig erscheinenden Kommentaren) können Sie unter www.speculative-investor.com/new/freesamples.html abrufen.Dieser Artikel wurde am 17. April 2023 auf www.tsi-blog.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.