Verkauft Saudi-Arabien Öl an China für Gold?

Es macht das Gerücht die Runde, dass Saudi-Arabien Öl gegen Yuan verkauft, das es an der Shanghai International Gold Exchange (SGEI) in Gold umtauscht. Eine solche Entwicklung wäre sinnvoll, da große Teile der Welt den Dollar abschaffen wollen, aber der Renminbi ist nicht als Reservewährung geeignet. China hat ein geschlossenes Kapitalkonto und eine schwache Rechtsstaatlichkeit.Der Verzicht auf den Dollar könnte durch die Verwendung des Renminbi als Handelswährung und die Umwandlung von Yuan-Einnahmen in Gold auf der SGEI erfolgen. Wenn das Gerücht stimmt, kauft Saudi-Arabien 1-Kilo-Barren, da 12,5-Kilo-Barren an der SGEI praktisch nicht gehandelt werden. Der Vorteil von 1-Kilo-Barren besteht darin, dass sie sich besser für den Handel mit vollständig zugeteilten Mengen eignen.Die SGEI wurde 2014 eingerichtet, um Ausländern den Zugang zum Goldhandel am Main Board der Shanghai Gold Exchange auf dem chinesischen Inlandsmarkt und zum Handel am International Board in der Freihandelszone Shanghai (SFTZ) zu ermöglichen. Ausländische Unternehmen können kein Gold in zertifizierte Tresore am Main Board ein- und auslagern, aber sie können Gold in zertifizierte Tresore am International Board ein- und auslagern (und somit in die SFTZ einführen und aus ihr ausführen).Das Ziel des International Board ist es, den "Offshore"-Goldhandel in Renminbi in der SFTZ zu erleichtern, der fast keine Auswirkungen auf die chinesische Leistungsbilanz hat. Dies ist vergleichbar mit dem Offshore-Goldhandel in US-Dollar in London (Offshore-Dollar-Preise für international gehandelte Waren). Durch die SGEI will China die Rolle des Renminbi in der Weltwirtschaft stärken.Die Möglichkeiten für Ausländer, in chinesische Finanzanlagen zu investieren, sind begrenzt, aber es gibt keine Beschränkungen für die Umwandlung von Yuan in Gold an der SGEI. Ich werde in einem der nächsten Artikel mehr über die Mechanismen des chinesischen Goldmarktes schreiben, da dies in den kommenden Jahren im Hinblick auf die Entdollarisierung wichtig sein wird. Letzte Woche erwähnte Christopher Wood von Jefferies in einer Notiz, dass die Saudis möglicherweise Yuan in Gold über die SGEI konvertieren.