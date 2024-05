Außergewöhnlich starke Käufe der PBoC & des chinesischen Privatsektors treiben Goldpreis weiter an

Die Goldimporte des chinesischen Privatsektors beliefen sich im ersten Quartal auf 543 Tonnen, während die People's Bank of China (PBoC) ihre Reserven in diesem Zeitraum um 189 Tonnen aufstockte. Der Großteil der Käufe der PBoC wird nicht gemeldet. China ist weiterhin der wichtigste Käufer auf dem Goldmarkt und treibt den Preis in die Höhe. Ich gehe davon aus, dass China auch in Zukunft ein starker Goldkäufer bleiben wird, um den Preis zu stützen.In meinem letzten Artikel über die globalen Goldströme vom März 2024, "China hat die Kontrolle über den Goldpreis vom Westen übernommen", habe ich gezeigt, dass China im Jahr 2022 die Bindung zwischen dem Goldpreis in US-Dollar und den "realen Renditen" aufgehoben hat. Anstatt preisempfindlich zu sein, war China zu einer treibenden Kraft des Goldpreises geworden. Die mir zur Verfügung stehenden Daten reichten bis Dezember 2023, was mich zögern ließ, den starken Anstieg des Goldpreises seit Ende Februar ebenfalls auf die Chinesen zurückzuführen. Da jedoch neue Daten veröffentlicht wurden, kann ich getrost sagen, dass China den derzeitigen Bullenmarkt ausgelöst hat.Den Medien ist bekannt, dass die Zentralbanken seit 2022 vor allem im Verborgenen Gold kaufen (oft als "nicht gemeldete" Käufe bezeichnet). Inzwischen ist allgemein bekannt, dass der World Gold Council (WGC) jedes Quartal eine einzige Statistik über die Gesamtkäufe der Zentralbanken veröffentlicht, die deutlich höher ist als die von allen Währungsbehörden zusammen gemeldeten Käufe. Welche Zentralbanken für diese Differenz verantwortlich sind, wird jedoch nicht deutlich gemacht.Im Februar 2023 berichtete ich, dass die meisten nicht gemeldeten Käufe von der PBoC getätigt werden. Zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen teilten mir mit, dass die chinesische Zentralbank für "die Mehrheit" der geheimen Ankäufe durch Währungsbehörden verantwortlich ist. Der Rest entfällt auf Schwellenländer wie Saudi-Arabien.Auf der Grundlage von Feldforschung gibt der WGC an, dass die Zentralbanken im ersten Quartal 2024 etwa 290 Tonnen Gold gekauft haben. Der größte Teil der Differenz - ich verwende 80% - zwischen der Schätzung des WGC und den vom IWF ausgewiesenen Gesamtkäufen beträgt 162 Tonnen. Rechnet man die von der PBoC gemeldeten Käufe in diesem Zeitraum hinzu, so ergibt sich ein Gesamtvolumen von 189 Tonnen, 38% mehr als im vorangegangenen Quartal. Möglicherweise hatte die PBoC einen Anteil daran, den Preis seit Ende Februar in die Höhe zu treiben.