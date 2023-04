Defla S  Der Zenit ist überschritten

Die extreme Mangelteuerung durch Kampfhandlungen, Handelsabbruch, Lockdowns, Energieembargopreiswirkungen, Weizenhandelsstörung, Futtermittelversorgungsstörung ... geht weiter, die Auswirkungen sickern in die Wirtschaft.Es geht das Gerücht um, der US-Präsident plane eine Obergrenze für amerikanische Unternehmen für deren Investitionen in der Volksrepublik China. Das Gerücht beinhaltet noch keine Information, ob das nur für Neuinvestitionen gilt. Die Taiwan Semiconductor (TSM) warnt zu weniger Chip-Verkäufen.Der Mehrheitsführer der US-Republikaner im Repräsentantenhaus warnt die Märkte davor, sich ggf. doch auf das Scheitern der Verhandlungen zur Anhebung der US-Schuldenobergrenze einzustellen.Platin zeigt mit Spike, daß das ernstzunehmen istUS-Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung mit ca. 245k stagnierend, aber die Wiederanträge auf Arbeitslosenunterstützung steigen massiv an, nämlich um 61.000 auf 1,865 Millionen, das ist der höchste Wert seit November 2021.Bei Google ist die systemoffene AI “Bard” verspätet, das jedoch ist nur das eine Thema. Das wichtigere Thema ist der Browser “Chrome”, der Weltmarktführer und der lebt von Werbung. Wohl gemerkt von Trefferreihungswerbung und nicht von Bannerwerbung. Die Absenz von Bannerwerbung war genau das Erfolgsmodell des Google Chrome, weil damit die Webpage schneller lädt als frühere Web 1.0 Größen wie Yahoo ... das durch ihre Banner konnten.Nun hat bekanntlich Open AI, eine Unternehmen der Microsoft Gruppe, schon verschiedene Versionen von AI im Einsatz, Chat GPT, Chat GPT 4, Open AI API und eben auch einen Unterstützung des Microsoft Browsers Edge durch AI (Chat GPT als Browserunterstützer). Um letzteres der Themen geht es nun, den Edge hat ja Banner bzw. einen Kontent beim Öffnen des Browers und ist nicht leer beim Öffnen wie Google Chrome, damit hängen Einnahmen von Edge nicht so sehr von der Reihung der Suchergebnisse ab wie bei Chrome, wo das die einzige Einnahmequelle darstellt.Nun ist Berichten zufolge die Google AI “Bard” wohl sicher soweit, den Browser unterstützen zu können (unbeschadet davon, ob sie in direkter Anwendung die Reife von Chat GPT hätte oder nicht), nur spießt sich das mit dem Reihungswerbeeinnahmengeschäftsmodell von Chrome und Google muß dafür erst eine Lösung finden. Bannerwerbung oder Kontent beim Öffnen könnten das lösen, aber das verdirbt das Markenzeichen von Chrome (schnell). Die Reihung gegen Gebühr ist nämlich in sich ja verfälschend für ein AI- Ergebnis.Es hängen ganze Aktienindizes davon ab, ob Google dieses eher geschäftspolitische Problem bald löst und das Projekt zur Lösung nennt sich nun Magi. Es gibt Spekulationen, dass Samsung und ggf. sogar Apple erwägten, ihre Standardsuchmaschine Google Chrome durch Microsoft Edge mit AI Unterstützung zu ersetzen, es ist also dringend.US-Staatsanleihen, BitCoin, Gold und NASDAQleiden darunter in ihrer Kreuzrelation zu DAX und SPX 500zumal GOOG den NASDAQ starkt bestimmt und in DAX und SPX 500 noch sehr gute Ergebnisse der Großbanken, welche von der Einlagenflucht aus den Kleinbanken profitieren und zum Teil enorme Zinsmargen lukrieren, hinzukommen.Wir erlebten daher die 2. Woche in Folge einen Gegentrend zum übergeordneten Trend: Banken bullisch bei extremen Risiken im Kreditsektor durch die schnellen, starken Zinserhöhungen.© Mag. Christian VartianDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.