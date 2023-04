Gold-Bullen: Keine Angst vor dem 2008-Schreckensgespenst

Gold steht an der Schwelle zu seinem größten Ausbruch seit 50 Jahren. Sicherlich hat der schwache Dollar geholfen, aber real ist Gold unglaublich stark. Im Vergleich zu ausländischen Währungen hat Gold kürzlich neue Allzeithochs erreicht. Im Vergleich zu Anleihen hat Gold ein Mehrjahreshoch erreicht, und im Vergleich zum Aktienmarkt hat Gold kürzlich ein Zweijahreshoch erreicht. In der Zwischenzeit ist das Risiko einer Rezession gefährlich hoch, und die Fed kann die Geldpolitik nicht mehr so stark straffen. Sie wird unweigerlich die Geldpolitik lockern müssen, solange die Inflationsrate deutlich über 2% liegt. Die jüngste Bankenrettung war nur der Anfang.Die fundamentalen und technischen Voraussetzungen für Gold könnten nicht besser sein. Darüber hinaus trägt das Schreckgespenst von 2008 dazu bei, die Stimmung im Zaum zu halten. Der letzte große Abschwung hat viele Goldbullen darauf konditioniert, einen größeren Rückgang inmitten einer Rezession und eines Börsenrückgangs zu erwarten. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie weit verbreitet diese Meinung unter Goldenthusiasten, bekannten Experten und Vermögensverwaltern ist. Sie sind optimistisch für Gold, aber mit dem Vorbehalt, dass es ein weiteres 2008 geben könnte.Niemand hat erwähnt, dass die große Korrektur oder Kaufgelegenheit, auf die viele warten, bereits stattgefunden hat. Edelmetalle befinden sich seit über zwei Jahren in einem zyklischen Bärenmarkt, der im letzten Herbst mit einem steilen Rückgang endete. Im nachstehenden Chart ist der steile Rückgang, der das Ende des zyklischen Bärenmarktes markierte, hervorgehoben und vermerkt.Es gibt drei Gründe, warum ich kein weiteres 2008 erwarte. Erstens ergreifen die politischen Entscheidungsträger neue Maßnahmen, um eine Wiederholung vergangener Ereignisse zu vermeiden. Nach den 1930er Jahren wurden Änderungen vorgenommen, um eine Wiederholung zu verhindern, und nach 2008 wurden Änderungen vorgenommen, um eine Wiederholung zu verhindern.Zweitens ist das Bankensystem aufgrund dieser Änderungen in einer besseren Verfassung. Die großen Banken sind viel gesünder als 2008 und haben nur ein begrenztes Engagement in Gewerbeimmobilien. Das Bankensystem könnte in besserer Verfassung sein. Es wird sicherlich von der kommenden Rezession betroffen sein, aber nicht in dem Maße wie im Jahr 2008.Drittens sei daran erinnert, dass Edelmetalle bis 2008 in den vorangegangenen sieben Jahren einen sehr viel stärkeren Aufwärtstrend verzeichnet hatten. Anleger und Institutionen waren 2008 weitaus stärker in diesem Sektor engagiert als heute. All dies soll nicht heißen, dass eine schwere Rezession und ein erneuter Bärenmarkt keine Auswirkungen auf Edelmetalle haben würden.Wenn die Edelmetalle in den Wochen oder Monaten vor einem starken Rückgang des Aktienmarktes nach oben tendieren, erwarte ich, dass sie korrigieren, aber nicht abstürzen werden. Ein starker Rückgang des Aktienmarktes würde Silber- und Goldaktien vorübergehend stärker treffen als Gold. Denken Sie auch an die Erfahrungen der Jahre 2001 bis 2002. Edelmetalle korrigierten und konsolidierten während des 29%igen Rückgangs des S&P im Sommer 2001. Während des 34%igen Rückgangs des S&P im Jahr 2002 erreichte Gold jedoch ein Mehrjahreshoch, und die Silber- und Goldaktien folgten diesem Anstieg.Gold befindet sich in der Anfangsphase eines neuen Bullenmarktes, der sich bestätigen wird, wenn er den Widerstand bei 2.100 Dollar durchbricht. Die sich aufbauenden Sorgen über eine Wiederholung des Jahres 2008 sind die Grundlage für eine klassische Mauer der Sorge, die sich neben einem neuen Bullenmarkt bildet. Es wird einen Punkt geben, an dem Gold und Goldaktien deutlich korrigieren werden, aber das kann von höheren Preisen herrühren.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 23. April 2023 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.