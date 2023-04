Das ist ein verdammt mühsamer Markt

Komm voran und werde anerkannt; wie lautet das Kennwort für den Aktienmarkt in den letzten Wochen? Langeweile, was sollte es sonst sein? Seit Ende März bewegte sich der BEV-Wert des Dow Jones zwischen -9,58% (33.274) und -7,53% (34.029), also -2,05% BEV-Punkte. Das entspricht einer Handelsspanne von nur 755 Dollar. Dies ist ein Markt, der sich nicht schnell entwickelt.Mit der Zeit werden wir mehr Aufregung auf dem Markt sehen, als uns vielleicht lieb ist. Aber das wird dann sein, und das ist jetzt, und im Moment ist das ein langweiliger Markt, um einen Marktkommentar zu schreiben. Vielleicht ist es aber auch nicht so, vielleicht handelt der Dow Jones so, wie er es schon eine Weile tut. Schauen Sie sich der nachstehende BEV-Chart des Dow Jones an: Hat sich der Handel im letzten Monat anders entwickelt als in der Vergangenheit?Vielleicht ist die Langeweile, die auf mir lastet, ein Problem, das nur mich betrifft. Als großer Bär bin ich es leid, darauf zu warten, dass auf dem Markt etwas zutiefst Bearisches passiert. Etwas wie, aber nicht nur, dass mehr Banken ihre Türen für die Öffentlichkeit schließen, während die Gold- und Silberpreise aufgrund der Nachrichten in die Höhe schnellen. Es wird etwas Schlimmes passieren.Es gibt keinen Mangel an massiven Problemen, die jetzt auf der Lauer liegen, um die unvorsichtigen Bullen auf dem Markt zu überrumpeln. Ich hasse es, darauf zu warten, dass etwas, das sich im Verborgenen abspielt, ans Tageslicht kommt und das tut, was getan werden muss: die derzeitige Überbewertung des Marktes zu beseitigen. Beginnen wir damit, dass die Dividende des Dow Jones wieder etwas mehr als 6% abwirft. Eine Dividendenrendite von 6%. Das ist etwas, was der Dow Jones seit den 1980er Jahren nicht mehr gesehen hat, als Alan Greenspan begann, Blasen auf den Finanzmärkten aufzublasen.Wie dem auch sei, wenn man sich den Dow Jones auf Tagesbasis ansieht, wird die Langeweile des Aprils deutlich. Der Dow Jones befindet sich seit November in einer Schwankungsbreite. Nach der letzten Woche war der Dow Jones in der Lage, seinen Widerstand bei 34.250 zu überwinden. Dann kam diese Woche, die sich höchstwahrscheinlich als die schwächste Woche des Jahres 2023 erweisen wird. Was ist also mit dem Markt los? Das QT des FOMC geht weiter, ebenso wie der Abbau der Margenverschuldung durch die Öffentlichkeit. Vielleicht sollte die Frage lauten: Wie konnte der Dow Jones seit Ende März so stark bleiben?Lassen Sie uns das Thema wechseln. Ich habe meine BEV-Werte (Bear's Eye View) für meine Tabelle mit den wichtigsten Marktindices unten geändert; ich habe einen Durchschnitt für die Gruppe hinzugefügt, der die Woche auf Platz 14 unten abgeschlossen hat. Jetzt können wir sehen, welcher Index über oder unter dem Durchschnitt liegt. Wenn wir den Durchschnitt für diesen Datensatz bis 1996 zurückverfolgen (siehe Chart unten), sehen wir alle Bullen- und Bärenmärkte der letzten drei Jahrzehnte.Beachten Sie, dass dieser Durchschnitt nur dann ein BEV-Nullpunkt ist, wenn alle zwanzig Indices des Datensatzes ebenfalls einen BEV-Nullpunkt aufweisen. Dies war nur 1996 der Fall, als ich mit diesem Durchschnitt begann. Da alle Bear's Eye View Datenreihen mit ihrem ersten Datenpunkt bei 0,0% beginnen und ich diese Datenreihe 1996 begonnen habe, war dies unvermeidlich. Daher ignoriere ich diese Daten bis Oktober 1998 (roter Kreis), als sich der Durchschnitt von einem Rückgang von -25% erholte.In diesem Chart habe ich ein rotes Rechteck eingezeichnet, das den Bereich zwischen der BEV-Null-Linie und der -5%-Linie umfasst, den Bereich, der in jedem BEV-Chart für die Wertung herangezogen wird. Es ist schwierig, dass der Durchschnitt der BEV-Werte der 20 wichtigsten Marktindices innerhalb der Scoring-Position schließt. Nach dem Oktober 1998 (roter Kreis) gelang dies Ende der 1990er Jahre, auf dem Höhepunkt des großen Bullenmarktes der 1990er Jahre, in der Wertung. Dies geschah jedoch erst wieder während der Trump-Marktrally (Juni 2016 bis Januar 2018).