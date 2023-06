Gold hat eine Rekordzahl von Kontrakten zur Barabwicklung für Juni-Lieferung

Wie erwartet hat der Goldpreis einen ziemlich starken Start in den Monat hingelegt. Er liegt zwar unter dem April, aber es ist noch früh im Kontrakt.Wie unten dargestellt, war der Betrag auf der ersten Position der höchste seit August letzten Jahres, was zu einem hohen Liefervolumen führen sollte.Ein Faktor, der das Gesamtliefervolumen beeinflussen kann, ist die Aktivität zur Monatsmitte. In der Vergangenheit war dies ein Rückenwind für ein größeres Liefervolumen. In diesem Monat hat es als Gegenwind begonnen. Bislang hat die Zahl der Verträge, die bar abgewickelt wurden, einen neuen Rekord erreicht. Siehe rote Linie unten. Allein am ersten Tag wurden über 2.600 Kontrakte in bar abgewickelt. Der nächsthöhere Wert wurde im Dezember letzten Jahres erreicht, als 1.373 Kontrakte in bar abgewickelt wurden. Warum wurden so viele Kontrakte in bar abgewickelt? Höchstwahrscheinlich, weil es immer schwieriger wird, physisches Metall zu liefern.Ironischerweise ist dies auch das Gegenteil von dem, was im letzten Monat geschah. Aber das war ein unbedeutender Monat und wurde höchstwahrscheinlich von der BofA vorangetrieben... möglicherweise in dem Bestreben, sich auf den Liefermonat Juni vorzubereiten (mehr dazu weiter unten). Bedenken Sie auch, dass diese Kontrakte am Vortag hätten verlängert werden können, dies aber nicht der Fall war. Diese Kontrakte wurden bis zur Lieferung gehalten und dann sofort bar abgerechnet.Trotz des Barausgleichs verbleiben noch 3.700 offene Kontrakte. Das sind rund 740 Mio. Dollar, womit dieses Jahr aus Sicht der fiktiven Lieferungen in die Nähe der letzten beiden Jahre kommt. Ohne den Barausgleich wäre dies der größte Juni seit dem fulminanten Liefervolumen im Jahr 2020 gewesen.Die Kontobewegungen des Hauses zeigen, dass der Markt noch mehr unter Druck steht. Die BofA musste einspringen und einen großen Teil des Goldes liefern (5.000 Kontrakte). Ab 2021 ist die BofA viel aktiver geworden und scheint als Backstop für den physischen Markt zu dienen. Sie häuft in ruhigeren Zeiten Metall an und liefert es dann aus, wenn der Markt unter Druck gerät. Wie bereits erwähnt, hat die BofA im letzten Monat (als der Preis höher war) und in den fünf Monaten davor Metall angehäuft, um dann in diesem Monat eine große Menge zu liefern. Scheint seltsam...