Comex-Tresore verzeichnen den siebten Monat in Folge Abflüsse

Diese Analyse konzentriert sich auf Gold und Silber an der Terminbörse Comex/CME. Die nachstehenden Charts und Tabellen analysieren speziell die physischen Bestandsdaten an der Comex, um die physischen Bewegungen von Metall in und aus den Tresoren der Comex aufzuzeigen.Registriert = Optionsschein zugewiesen und kann für die Lieferung an der Comex verwendet werden.Berechtigt = Kein Optionsschein zugewiesen - der Eigentümer hat es nicht für die Lieferung zur Verfügung gestellt.Gold wird weiterhin aus den Tresoren der Comex abtransportiert und verzeichnet den siebten Monat in Folge Abflüsse. Nach etwas mehr als der Hälfte des Monats November sind bereits 1,1 Millionen Unzen aus den Tresoren abgeflossen, was darauf hindeutet, dass sich das Tempo der Abflüsse noch nicht verlangsamt hat.Die täglichen Bewegungen des Tresors sind unten zu sehen. Registriert hat seit über einem Monat keinen nennenswerten Nettozufluss mehr verzeichnet. Darüber hinaus kommt das Metall, das in die "Berechtigt"-Lager geht, hauptsächlich aus den registrierten Lagerstätten und nicht aus neuen Quellen. Die Verschiebung von Registriert zu Berechtigt ist Metall, das nicht mehr verfügbar ist, um Lieferanforderungen zu erfüllen.Der derzeitige Rückgang bei Registriert wirkt sich auch auf die Kategorie Verpfändet aus. Verpfändete Waren sind eine Untergruppe der registrierten Waren, stehen aber nicht zur Auslieferung zur Verfügung, da sie als Sicherheiten verpfändet wurden. Der verpfändete Betrag ist nun der niedrigste Betrag seit April.Silber verzeichnet seit 5 Monaten in Folge Nettoabflüsse. Noch wichtiger ist jedoch, dass die registrierten Abflüsse unerbittlich waren. In diesem Monat war ein leichter Anstieg zu verzeichnen, der sich jedoch mit dem Beginn der Auslieferung des Dezemberkontrakts wahrscheinlich wieder umkehren wird. Abgesehen vom aktuellen Monat ist die Anzahl der Registrierten seit Januar 2021 nur in drei Monaten netto gestiegen.Im Jahr 2022 war der Rückgang der registrierten Mengen einfach erstaunlich. Im November hat sich der Rückgang zwar etwas verlangsamt, aber das Gleiche geschah im letzten Jahr, kurz bevor im Dezember fast 17 Millionen Unzen abgebaut wurden. Ein ähnliches Ereignis in diesem Jahr würde den verbleibenden registrierten Bestand in einem einzigen Monat um mehr als 50% verringern!