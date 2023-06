November 2002: Ein wichtiger Monat für den Goldmarkt

Der Dow Jones schloss in der letzten Woche mit einem Plus und unternahm einen weiteren Versuch, die untere BEV-Linie (-5%) zu durchbrechen, was ihm seit November letzten Jahres nicht mehr gelungen ist (siehe Kreis unten). Aber wird er dieses Mal darüber ausbrechen?Es könnte. Aber hier oben auf den "billigen Plätzen" des Marktes, wo ich mich in den letzten Jahren aufgehalten habe, gibt es nicht viele Biere oder Hotdogs, die darauf gewettet werden, dass der Dow Jones diese kritische Marke überschreitet oder nicht. Es ist so, als ob es niemanden auf der Tribüne wirklich interessiert, ob der Dow Jones ein weiteres neues Allzeithoch erreicht oder nicht.Hier ist, worauf jeder sein Bier wettet: Wenn Mr. Bear den Dow Jones irgendwann im Jahr 2023 wieder unter die Tiefststände vom März 2020 (siehe Chart unten) fallen lässt. Die Wette besteht nicht darin, dass der Schlussstand von 18.951 vom 23. März 2020 (BEV -38% im obigen BEV-Chart) unterschritten wird oder nicht. Die Annahme ist, dass dies der Fall sein wird. Die Wette lautet, ob Herr Bär dies vor dem 01. Januar 2024 oder danach tut.Was ich davon halte? Ich denke, wenn man darüber nachdenkt, was der Dow Jones als nächstes tun wird, bekommt man Kopfschmerzen. Ich halte es auch für unklug, sein Bier auf wilde Spekulationen über den Markt zu setzen. Wenn man sich die letzten 123 Jahre des Dow Jones im nachstehenden Chart ansieht, ist es nicht so sicher, dass Herr Bär den Dow Jones unter seinen Tiefststand vom März 2020 (der kleine rote Kreis) zurückholt - es ist vielmehr unvermeidlich. Aber ein Bier darauf zu riskieren, ob dieser massive Rückschlag vor oder nach dem 01. Januar 2024 stattfindet, bereitet mir Unbehagen.Manchmal werde ich mit den Leuten hier oben auf der Tribüne stachelig, weil sie mich nicht verstehen. Ist das ein Verbrechen? Nein, aber vielleicht sollte es das sein. Jedenfalls heißt es dann: "Hey Kumpel, fass mich noch mal an und ich tue dir weh", oder es heißt "Hey Kumpel, mit wem redest du, redest du mit mir?" Ja, es ist eine wahre Freude, hier neben mir auf der Tribüne zu sitzen, hoch über dem Markt. Aber das ist nicht meine Schuld. Das Warten darauf, dass die Aktien- und Anleihemärkte abstürzen und Gold, Silber und ihre Bergbauaktien etwas Spektakuläres tun, fängt an, mich zu nerven. Wenn ich sehe, dass Gold über 3.000 Dollar und Silber über 100 Dollar steigt, dann werde ich wieder ein richtiger Weichei.Aber das ist letzte Woche nicht passiert. Also sage ich mir, dass es in Ordnung ist, dass, egal wie sehr ich die Körper und Seelen meiner Mitmenschen verletze, ich immer noch das größte Opfer hier oben auf den billigen Plätzen der Marktteilnehmer bin. Wie könnte ich das nicht sein, wenn ich mir die nachstehende Tabelle ansehe, in der ein Rückfall des Dow Jones durch Herr Bär unter den Schlussstand vom 23. März 2020, also einen Marktrückgang von 50%, nur zu wachsendem Entsetzen führt, wenn ich daran denke, was danach passiert.Aber zum Ende dieser Woche im Juni 2023 sind wir noch nicht am Ziel. Nicht, wenn der Dow Jones einen weiteren Versuch unternimmt, über 34.500 zu schließen, was ihm seit letztem November nicht mehr gelungen ist. Wird es also im Juni 2023 sein, dass der Dow Jones endlich über 34.500 Punkte steigt und dann auch darüber bleibt? Ihre Vermutung ist so gut wie meine. Und ja, es ist nur eine Vermutung, ob dies in den kommenden Wochen der Fall sein wird oder nicht.