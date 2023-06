MAG Silver Corp.: Ergebnisse der Jahreshaupt- und Sonderversammlung

Anträge:

Kandidaten Gesamte abgegebene Gesamte Gesamte Enthaltungen % % Enthaltungen

Stimmen Ja-Stimmen Ja-Stimmen

Peter Barnes 64.103.342 53.566.939 10.536.403 83,56% 16,44%

Tim Baker 64.103.342 63.496.964 606.378 99,05% 0,95%

Jill Leversage 64.103.342 63.267.335 836.007 98,70% 1,30%

Selma Lussenburg 64.103.342 62.811.236 1.292.106 97,98% 2,02%

Daniel MacInnis 64.103.342 63.516.885 586.457 99,09% 0,91%

Susan Mathieu 64.103.342 63.481.686 621.656 99,03% 0,97%

George Paspalas 64.103.342 63.941.277 162.065 99,75% 0,25%

Dale Peniuk 64.103.342 63.600.508 502.834 99,22% 0,78%



Gesamte abgegebene Gesamte Gesamte Enthaltungen % % Enthaltungen

Stimmen Ja-Stimmen Ja-Stimmen

Ernennung der Wirtschaftsprüfer 72.624.669 70.643.550 1.981.119 97,27% 2,73%



Gesamte abgegebene Gesamte Gesamte Enthaltungen % % Nein-Stimmen

Stimmen Ja-Stimmen Ja-Stimmen

Say on Pay (Mitsprache bei 64.103.342 63.079.166 1.024.176 98,40% 1,60%

Arbeitsentgeld

Optionsplan 54.357.150 51.473.935 2.883.215 94,70% 5,30%

Aktieneinheitenplan 54.357.150 51.719.010 2.638.140 95,15% 4,85%

DSU-Plan 54.357.150 51.724.043 2.633.107 95,16% 4,84%

Vancouver - MAG Silver Corp. (TSX / NYSE American: MAG) (MAG oder MAG Silver meldet, dass MAGs Aktionäre (die Aktionäre) auf ihrer Jahreshaupt- und Sonderversammlung (die AGSM), die am 26. Juni 2023 stattfand, mit Mehrheit zugestimmt haben: alle acht zur Wahl stehenden Direktoren zu wählen; Deloitte LLP erneut als Wirtschaftsprüfer des Unternehmens zu bestellen; den Ansatz des Unternehmens in Bezug auf die Vergütung der Führungskräfte zu unterstützen; die Erneuerung der nicht zugeteilten Aktienoptionen, Rechte und sonstigen Ansprüche im Rahmen des dritten geänderten und neu gefassten Aktienoptionsplans des Unternehmens (der Optionsplan) zu genehmigen; die Erneuerung der nicht zugeteilten Aktieneinheiten, Rechte und sonstigen Ansprüche gemäß dem geänderten und neu gefassten Aktieneinheitenplan des Unternehmens (der Aktieneinheitenplan) zu genehmigen; und die Erneuerung der nicht zugeteilten zurückgestellten Aktieneinheiten, Rechte und sonstigen Ansprüche gemäß dem dritten geänderten und neu gefassten aufgeschobenen Aktieneinheitsplan des Unternehmens (der DSU-Plan und zusammen mit dem Optionsplan und dem DSU-Plan die Pläne) zu genehmigen.Die detaillierten Ergebnisse der gesamten auf der Jahreshauptversammlung zur Abstimmung gekommenen Aktien sind unten aufgeführt.George Paspalas, Präsident und CEO von MAG, bedankt sich bei den Aktionären des Unternehmens für ihre anhaltend starke Unterstützung.(www.magsilver.com)MAG Silver Corp. ist ein wachstumsorientiertes kanadisches Entwicklungs- und Explorationsunternehmen, das sich darauf konzentriert, hochgradige Edelmetallprojekte in Nord-, Mittel- und Südamerika erkundet und vorantreibt, die Bezirksgröße besitzen. MAG entwickelt sich durch seine (44 %) Joint-Venture-Beteiligung an der Mine Juanicipio (4.000 Tonnen pro Tag), die von Fresnillo Plc (56 %) betrieben wird, zu einem erstklassigen primären Silberbergbauunternehmen. Die Mine befindet sich im Fresnillo Silver Trend in Mexiko, dem weltweit führenden Silberbergbaurevier, wo neben der Untertageproduktion und der Aufbereitung von hochgradigem mineralisiertem Material auch ein erweitertes Explorationsprogramm durchgeführt wird, das mehrere äußerst aussichtsreiche Ziele anvisiert. MAG führt auch in Utah ein mehrphasiges Explorationsprogramm auf dem Projekt Deer Trail, an dem das Unternehmen zu 100 % beteiligt ist, sowie auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Larder Lake in der historisch ertragreichen Region Abitibi (Kanada) durch.Kontakt Michael J. Curlook, Vice President, Investor Relations und KommunikationTel.: (604) 630-1399Gebührenfrei: (866) 630-1399E-Mail: info@magsilver.comWebsite: www.magsilver.com#770 - 800 West Pender StreetVancouver, BC V6C 2V6P: 604-630-1399F: 604-681-0894In Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chWeder die Toronto Stock Exchange noch die NYSE American haben die Richtigkeit oder Angemessenheit dieser Pressemitteilung, die von der Geschäftsleitung erstellt wurde, überprüft oder übernehmen die Verantwortung dafür.Diese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des US Private Securities Litigation Reform Act von 1995 oder als "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze angesehen werden können (zusammen als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet). Alle Aussagen in dieser Mitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen, die sich auf den Ansatz des Unternehmens in Bezug auf die Vergütung von Führungskräften und die Erneuerung der nicht zugewiesenen Ansprüche im Rahmen der Pläne beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind oft, aber nicht immer, an der Verwendung von Worten wie "anstreben", "antizipieren", "planen", "fortsetzen", "schätzen", "erwarten", "können", "werden", "projizieren", "vorhersagen", "potenziell", "anvisieren", "beabsichtigen", "könnten", "sollten", "glauben" und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden. Obwohl MAG davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, zählen unter anderem eine nachträgliche Änderung des Ansatzes des Unternehmens in Bezug auf die Vergütung von Führungskräften gegenüber dem von den Aktionären genehmigten Ansatz, das Versäumnis des Unternehmens, von der Toronto Stock Exchange die Genehmigung für die Erneuerung der nicht zugewiesenen Ansprüche im Rahmen der Pläne zu erhalten, Änderungen der geltenden Gesetze, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeinen Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen, politische Risiken, Währungsrisiken und die Inflation der Kapitalkosten. Darüber hinaus unterliegen zukunftsgerichtete Aussagen verschiedenen Risiken, einschließlich jener Risiken, die in den von MAG Silver bei der Securities Exchange Commission (SEC) und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen offengelegt werden. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieses Dokuments, und MAG Silver übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Es gibt keine Gewissheit, dass zukunftsgerichtete Aussagen eintreffen werden, und Investoren sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.Bitte beachten Sie: Investoren werden dringend gebeten, die Offenlegungen in den Jahres- und Quartalsberichten von MAG und anderen öffentlichen Einreichungen, die im Internet unter www.sedar.com und www.sec.gov abrufbar sind, genau zu beachten.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!