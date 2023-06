EMX Royalty: Abstimmungsergebnisse der Jahreshaupt- und Sonderversammlung 2023

Direktor Stimmen FÜR Stimmenthaltungen



David M. Cole 96,58 % 3,42 %

Sunny Lowe 96,01 % 3,99 %

Henrik Lundin 96,27 % 3,73 %

Larry M. Okada 93,66 % 6,34 %

Geoff Smith 96,44 % 3,56 %

Michael D. Winn 99,19 % 0,81 %

Vancouver, 28. Juni 2023 - EMX Royalty Corp. (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX; Frankfurt: 6E9) (das Unternehmen oder EMX) freut sich bekannt zu geben, dass die Aktionäre im Rahmen der Jahreshaupt- und Sonderversammlung des Unternehmens am 28. Juni 2023 in Vancouver (British Columbia) (die Versammlung) sämtlichen Beschlussvorschlägen zugestimmt haben. Die Anzahl der Direktoren wurde mit 6 festgelegt und sämtliche nominierte Kandidaten, die im Informationsrundschreiben des Managements vom 13. Mai 2023 (das Informationsrundschreiben) aufgelistet waren, wurden im Rahmen der Versammlung für die Zeitdauer eines Jahres zu Direktoren des Unternehmens bestellt. Sie werden bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Aktionäre im Amt bleiben. Gemäß den von Aktionären eingereichten Vertretungsvollmachten liegen folgende Ergebnisse vor:Die Aktionäre stimmten mit 97,3 % für die Festlegung der Anzahl der Direktoren auf sechs; 99,11 % stimmten für die Bestellung von Davidson & Company LLP, Chartered Accountants als Wirtschaftsprüfer, 94,50 % stimmten für die Ratifizierung und Genehmigung des Aktienoptionsplans des Unternehmens, 94,46 % stimmten für bestimmte Änderungen des Aktienoptionsplans des Unternehmens und 94,51 % stimmten für bestimmte Änderungen des Restricted Share Unit-Plan des Unternehmens.Die Abstimmungsergebnisse für sämtliche oben genannten Beschlüsse sind im Bericht zu den Abstimmungsergebnissen (Report on Voting Results) enthalten, der am 28. Juni 2023 unter dem Firmenprofil auf SEDAR eingereicht wurde.Über EMX. EMX ist ein Gebührenbeteiligungsunternehmen für Edel-, Basis- und Batteriemetalle. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NYSE American Exchange und der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel EMX sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel 6E9 notiert. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.EMXroyalty.com.David M. Cole, President und CEOTel: (303) 973-8585Dave@EMXroyalty.comScott Close, Director of Investor RelationsTel: (303) 973-8585SClose@EMXroyalty.comIsabel Belger, Investor Relations (Europa)Tel: +49 178 4909039IBelger@EMXroyalty.comSuite 501 - 543 Granville StreetVancouver, British Columbia V6C 1X8, KanadaTel: (604) 688-6390Fax: (604) 688-1157www.EMXroyalty.comDie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!