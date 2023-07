Defla XXL  Weitere Drohungen

Die extreme Mangelteuerung durch Kampfhandlungen, Handelsabbruch, Energieembargopreiswirkungen, Weizenhandelsstörung, Futtermittelversorgungsstörung ... geht weiter, die Auswirkungen sickern in die Wirtschaft.EZB und FED drohen mit weiteren Zinserhöhungen zum Geldmarktzins in EUR und USD. Die aktive Geldmengenreduktion geht zudem weiter. Über 5% Geldmarktzinsen im USD, wie können Aktienmärkte dann stark steigen? Indem man auf Kredit kauft und die Zinsen im USD trotzdem nicht zahlt. Wie geht das? Man borgt sich JPY aus! Die kosten kaum 1% Zinsen im Jahr. Was bewirkt das?Die ausgeborgte Währung sinkt, diejenige, in welcher angelegt wird, steigt. Demnach steigt der USD JPY. Mit den, aus den ausgeborgten JPY gekauften USD wird dann in Aktien investiert:Hier sahen Sie den Dow Jones, kein AI-Index. Eine Devisenspekulation auf Kredit, benützt für die Aktienspekulation also. Die Kapitalmarktzinsen im USD steigen weiter rapide (die Staatsanleihen sinken im Kurs)10 Jahre2 JahreDies führt zu enormen Kosten im Bereich der Kapitalversorgung der Realwirtschaft. Nur eben nur im USD. Wer spekuliert und sich JPY ausborgt, den stört das nicht (solange der JPY sich nicht umdreht und plötzlich steigt, was zum Rückzahlungsdruck der Devisenspekulation führen würde.)Tech Aktien zu Recht gestiegenRealwirtschaftsaktien in der reinen Blase steigen genauso (irre!)Beim Gold läuft es invers, Fundamentals extrem bullisch, die Devisenspekulation presst aber das Gold nach untenDer BitCoin ist wegen der Angst vor den US- Regulierungsbehörden fast ohne Kredit und daherim Aufwärtsmodus. Im Gegensatz zu Realwirtschaftsaktien sollte die Gefahr im Falle eines Endes der Fremdwährungskreditspekulation beim BitCoin auch nicht zu hoch sein. Für Gold wäre ein solches Ende deutlich positiv.© Mag. Christian VartianDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.