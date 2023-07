Eine Wiederholung der 1970er Jahre?

Die Welt macht keine Wiederholung der 1970er Jahre durch, denn es gibt einige entscheidende Unterschiede zwischen der heutigen und der damaligen Situation. Ein entscheidender Unterschied ist zum Beispiel, dass die private und staatliche Verschuldung in den 1970er Jahren viel niedriger war als heute. Der makroökonomische Pfad dieses Jahrzehnts wird jedoch wahrscheinlich viel mehr Gemeinsamkeiten mit den 1970er Jahren aufweisen als mit jedem anderen Jahrzehnt danach. Eine Gemeinsamkeit besteht darin, dass es in diesem Jahrzehnt, genau wie in den 1970er Jahren, wahrscheinlich mehrere große Inflationswellen geben wird. Eine weitere Gemeinsamkeit, auf die wir nun eingehen werden, ist die Entwicklung der US-Renditekurve.Hier ist ein monatlicher Chart der Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe abzüglich der Rendite des 3-monatigen Staatsanleihen (10-Jahres-3-Monats-Spread), ein Indikator für die US-Renditekurve. Es ist klar, dass es in den letzten 40 Jahren keine vergleichbare Situation wie die derzeitige gegeben hat. Ebenso klar ist, dass die derzeitige Situation der Renditekurve im Vergleich zu den Ereignissen in den Jahren 1973-1981 nicht beispiellos oder sogar extrem ist. Die schattierten Bereiche im Chart zeigen an, wann die US-Wirtschaft vom National Bureau of Economic Research (NBER) als rezessiv eingestuft wurde.Im Zeitraum von Juni 1973 bis August 1981 war die Renditekurve insgesamt 40 Monate lang invertiert (etwa 40% der Zeit). Dies bedeutet, dass während des oben erwähnten Zeitraums von etwa 8 Jahren die Inversion der Renditekurve fast die Regel war. Außerdem gab es in diesem Zeitraum Zeiten, in denen die Inversion extremer war als heute. Von potenzieller Relevanz für die Gegenwart ist, dass die Rezession von 1973-1974 sechs Monate nach der Inversion der Renditekurve und drei Monate nach dem Extremwert der Inversion begann, d. h. drei Monate nach dem Beginn eines Versteilerungstrends, während die Rezession von 1981-1982 acht Monate nach der Inversion der Renditekurve und sieben Monate nach dem Extremwert der Inversion begann.Der "Außenseiter" war die Rezession von 1980, die 13 Monate nach der Inversion der Renditekurve und 2 Monate vor dem Inversionsextremwert begann. Mit anderen Worten: Selbst während der großen Inflationsschwankungen in den 70er und frühen 80er Jahren neigte die Renditekurve dazu, sich vor dem Beginn einer offiziellen Rezession von einer Abflachung/Inversion in eine Versteilerung umzukehren. Von Bedeutung ist auch, dass sich Gold in den 1970er Jahren im Allgemeinen gut entwickelte, wenn die Renditekurve (10-Jahres-3-Monats-Spread) invertiert war. So fand beispielsweise der gesamte große Anstieg von etwa 200 Dollar Ende 1978 bis zum Höchststand von über 800 Dollar im Januar 1980 statt, während die Renditekurve invertiert war. Auch der gesamte starke Rückgang des Goldpreises in den Jahren 1975-1976 fand statt, während sich die Renditekurve im positiven Bereich befand.Heute ist die Situation so, dass die US-Renditekurve (10-Jahres-3-Monats-Spread) im Oktober letzten Jahres invertiert wurde. Das bedeutet, dass seit der Umkehrung etwa 8 Monate vergangen sind. Wie bereits erwähnt, betrug die längste Zeit zwischen der Inversion und dem Beginn der Rezession in den Jahren 1973-1981 insgesamt 13 Monate. Auch gibt es derzeit keine Anzeichen dafür, dass eine extreme Inversion vorliegt. Eine Schlussfolgerung ist, dass wir uns aufgrund der Ereignisse in den 1970er Jahren wahrscheinlich an eine inverse Renditekurve gewöhnen müssen. Eine andere Schlussfolgerung ist, dass der heutige Inversions-Rezessions-Pfad innerhalb der Grenzen dessen bleiben würde, was in den Jahren 1973-1981 geschah, wenn im November dieses Jahres eine Rezession beginnen würde.© Steve SavilleRegelmäßige Finanzmarktprognosen und -analysen stehen auf unserer Webseite www.speculative-investor.com zur Verfügung. Zurzeit bieten wir keine kostenlosen Probeabos an, aber Gratisbeispiele unserer Arbeit (Auszüge aus unseren regelmäßig erscheinenden Kommentaren) können Sie unter www.speculative-investor.com/new/freesamples.html abrufen.Dieser Artikel wurde am 30. Juni 2023 auf www.tsi-blog.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.