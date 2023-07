SSR Mining - die Bullen griffen zu

Quelle Chart: stock3

Quelle Chart: StockCharts.com

Quelle Chart: stock3

Das kanadische Minenunternehmen SSR Mining Inc. rutschte, im Hinblick zur vergangenen Analyse vom 30. Mai , schließlich doch unter die Unterstützung von 14,31 USD. Glücklicherweise griffen die Bullen bereits auf der Talfahrt zu, sodass der finale Touch der Unterstützung von 12,92 USD ausblieb. Denn bereits rund um 13,55 USD fand die Aktie ihre Stabilisierung und strebt seither wieder aufwärts. Mehr dazu im nachfolgenden Fazit.Die gegenwärtige Ausgangslage ist jener von Ende Mai sehr ähnlich. Die Notierungen der Aktie sind über der Unterstützung von 14,31 USD und das generelle Chartbild kennzeichnet sich durch eine große Range. Die beiden gleitenden Durchschnitte EMA50+200 (grüne und rote Linie) tendieren dabei jedoch unverändert abwärts, sodass die Lage nicht als bullisch interpretiert werden kann. Die Lage würde sich hinsichtlich des bullischen Bias jedoch verbessern, sofern die Kurse über den kurzfristigen Widerstand bei 14,86 USD hinaus anziehen.Dies würde direktes Anschlusspotenzial bis zum Widerstand von 15,78 USD erlauben, bevor darüber die obere Rangekante und zugleich Widerstandszone von 17,50 bis bei 17,72 USD interessant werden dürfte. Um diese Anzeichen einer positiven Entwicklung nicht zu zerstören, sollte die Aktie dringend oberhalb von 14,31 USD verbleiben. Kurse darunter dürften nämlich eher weiteren Druck initiieren. In der Folge sollte man mit abermaligen Rücksetzern bis 13,56 USD kalkulieren. Sofern die Bullen nochmals rund um diese Marke herumzugreifen, wäre alles bestens.Erhöht sich hingegen der Verkaufsdruck weiter, besteht weiteres Korrekturpotenzial bis zur bereits bekannten Unterstützung von 12,92 USD. Dort wäre erneut die Möglichkeit einer Kursstabilisierung gegeben, da dieser Bereich die untere Rangekante und zugleich massive Unterstützungszone seit Herbst 2022 darstellt. Ein natürlich nie auszuschließendes Abtauchen darunter wäre klar eine mittel- bis langfristig negative Indikation zur weiteren Kursentwicklung.Das vorzeitige Reversal spricht für vorhandenes Kaufinteresse. Sollte die Aktie daher jetzt auch noch über den kurzfristigen Widerstand von 14,86 USD hinaus ansteigen, wäre weiteres Aufwärtspotenzial bis 15,78 USD gegeben. Bleiben die Bullen am Ball, besteht unter mittelfristigen Gesichtspunkten sogar die Möglichkeit einer Attacke auf 17,50/17,72 USD.Die Rückkehr über 14,31 USD relativierte das unlängst erfolgte Abtauchen unter eben diese wichtige Marke. Sollten die Notierungen jedoch nochmals eintauchen, bestehen durchaus wieder Abwärtsrisiken. Hierbei müsste man mit Abgaben bis 13,56 USD kalkulieren, bevor darunter die Unterstützung von 12,92 USD ins Visier der Bären rücken dürfte.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.