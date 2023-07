Centamin Plc kündigt Dividendenausschüttung an

Der Vorstand von Centamin Plc gab gestern eine Halbjahresdividende für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2023 in Höhe von 2,0 US-Cents pro Aktie (23 Millionen US-Dollar) bekannt. Zahlbar ist die Dividende am 29. September 2023 an die eingetragenen Aktionäre per 1. September.Gemäß der Dividendenpolitik ist das Unternehmen verpflichtet, mindestens 30% des freien Cashflows der Gruppe vor Wachstumsinvestitionen in Form von Bardividenden an die Aktionäre zurückzugeben.© Redaktion MinenPortal.de