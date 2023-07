Wettlauf nach unten

Die Währungskriege sind gesund und munter. Hier ist die neueste Schlacht... In den letzten neun Monaten hat der japanische Yen gegenüber dem Dollar um 13% zugelegt. Doch nun hat der Yen begonnen, an Wert zu verlieren. Dieser Rückgang ist nicht überraschend. Japans Wirtschaft hat mit einer Rezession geliebäugelt. Eine neue Rezession, die meines Erachtens wahrscheinlich ist, wäre die neunte Rezession seit dem historischen Aktienmarkt- und Immobiliencrash in Japan im Jahr 1990. Anfang der 2000er Jahre wurde der Ausdruck "verlorenes Jahrzehnt" auf die Wirtschaftsleistung Japans in den 1990er Jahren angewandt. Das verlorene Jahrzehnt begann mit dem Platzen einer der größten Aktienmarktblasen der Geschichte.Der japanische Nikkei-225-Index erreichte im Dezember 1989 ein Allzeithoch von 38.916 Punkten und stürzte dann um 80% auf einen Tiefstand von 7.831 Punkten im April 2003 ab. Doch das verlorene Jahrzehnt umfasste mehr als nur Verluste am Aktienmarkt. Japan erlebte auch abstürzende Immobilienwerte, sinkende Zinssätze, steigende Arbeitslosigkeit, ein sinkendes und stagnierendes BIP und das schlechteste demografische Profil aller großen Volkswirtschaften. Kurz gesagt, Japan wies alle Merkmale einer Depression auf, wie man sie seit den 1930er Jahren nicht mehr gesehen hatte.Im Dezember 2012 versprach der frisch wiedergewählte Premierminister Shinzo Abe, die japanische Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Er schlug ein "Drei-Pfeile-Programm" vor, das unter dem Namen "Abenomics" bekannt ist. Der erste Pfeil war die Geldpolitik, bestehend aus praktisch unbegrenztem Gelddrucken oder quantitativer Lockerung. Der zweite Pfeil war die Fiskalpolitik, die aus Steuererleichterungen und höheren Staatsausgaben für die Infrastruktur bestand. Der dritte Pfeil war eine Strukturreform der überregulierten, überbehüteten japanischen Wirtschaft.Der erste Pfeil wurde fast sofort abgefeuert. Das ausdrückliche Ziel der lockeren Geldpolitik bestand darin, den Yen gegenüber dem US-Dollar und den Währungen der asiatischen Exportkonkurrenten wie Korea, Taiwan und China zu verbilligen. Dies war der Pfeil des Währungskrieges. Die japanischen Exporte erholten sich etwas, aber das war wirklich nur ein kurzfristiger Schuss in den Arm.Der zweite Pfeil, die Fiskalpolitik, schlug fehl. Anstatt die Fiskalpolitik zu nutzen, um Steuern zu senken und Anreize zu schaffen, erhöhte Japan die Verkaufssteuern, was einer Vollbremsung der Wirtschaft gleichkam. Das japanische BIP sank. Der dritte Pfeil der Abenomics, die Strukturreform, wurde überhaupt nicht abgefeuert. Zu den Strukturreformen gehören Dinge wie Einwanderung, Frauen in der Arbeitswelt, größere Effizienz im japanischen Einzelhandelsnetz und die Bereinigung der Bankbilanzen von faulen Krediten. Dies ist von entscheidender Bedeutung, denn Strukturreformen sind die einzige langfristige Lösung für Japans schlechte Wirtschaftslage.Depressionen bedeuten nicht unbedingt Hungersnöte und weit verbreitete Armut. Die beste Definition der Depression, die jemals angeboten wurde, stammt von John Maynard Keynes in seinem Klassiker "The General Theory of Employment, Interest and Money" von 1936. Keynes sagte, eine Depression sei "ein chronischer Zustand unterdurchschnittlicher Aktivität über einen beträchtlichen Zeitraum, ohne dass eine deutliche Tendenz zur Erholung oder zum völligen Zusammenbruch besteht". Keynes sprach nicht von einem Rückgang des BIP, sondern von einer "subnormalen" Aktivität. Mit anderen Worten: Es ist durchaus möglich, in einer Depression Wachstum zu haben. Das Problem ist, dass das Wachstum unter dem Trend liegt. Es ist ein schwaches Wachstum, das nicht ausreicht, um genügend Arbeitsplätze zu schaffen oder die Staatsverschuldung in den Griff zu bekommen.Das ist der Fall in Japan (und auch in den USA). Depressionen unterscheiden sich von normalen Konjunkturzyklen, weil sie das Ergebnis struktureller Wachstumshemmnisse sind, die die Kapitalbildung, Investitionen und Neueinstellungen behindern. Geld- und fiskalpolitische Maßnahmen können nur vorübergehend Abhilfe schaffen, und ihre Wirkung nimmt ab, je länger sie eingesetzt werden. Ein strukturelles Problem erfordert strukturelle, nicht konjunkturelle Lösungen. Übrigens hat auch die US-Wirtschaft mit strukturellen Problemen zu kämpfen, die das langfristige Wachstum stark behindern, obwohl die Probleme in Japan noch größer sind.Heute, ganze 33 Jahre nach dem Platzen der Blase in Japan, kämpft das Land immer noch mit Deflation, Nullzinsen, schwachen Banken, ungünstigen demografischen Verhältnissen und periodischen Schüben negativen Wachstums. Japan befindet sich seit 33 Jahren in einer Depression, und ein Ende ist nicht in Sicht. Da die Zinssätze bereits extrem niedrig sind und Strukturreformen vom Tisch sind, ist Japan ein Ein-Trick-Pony. Sein einziges politisches Instrument ist die Verbilligung des Yen - die Option des Währungskriegs. Das ist das Entscheidende: Wenn die politischen Entscheidungsträger mit rezessiven Bedingungen konfrontiert sind, sind ihre drei wichtigsten politischen Reaktionen niedrigere Zinssätze, finanzielle Anreize und eine schwächere Währung (Währungskriege).Dies gilt insbesondere für exportorientierte Volkswirtschaften wie Japan. Die politischen Vorteile einer billigen Währung liegen auf der Hand. Die politische Führung kann behaupten, dass die Exporte steigen, die Importe sinken (was der Handelsbilanz und dem BIP zugute kommt), dass exportbezogene Arbeitsplätze geschaffen werden und dass die Deflationsrisiken gemindert werden. Das ist ein hübsches Paket an Erfolgen, mit dem jeder Politiker kandidieren kann. Aber ist irgendetwas davon wahr? Die Behauptungen sind klar, aber wie sieht es mit der wirtschaftlichen Realität aus?Das Problem ist, dass finanzielle Anreize in Japan nicht funktionieren, weil die Verschuldung im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt fast 300% beträgt. Mit einer Schuldenquote von 121% des BIP scheinen die USA im Vergleich zu Japan mit einer Quote von fast 300% ein Musterbeispiel an fiskalpolitischer Verantwortung zu sein. Bei einem Schuldenstand von mehr als 90% des BIP geht der keynesianische Multiplikator verloren, der bei einem niedrigeren Schuldenstand bestanden haben mag.Der Multiplikator geht bei einem Schuldenstand von 90% zunächst auf 1,00 und fällt dann bei einem höheren Schuldenstand unter 1,00 (was bedeutet, dass 1,00 Dollar an neuen Schulden weniger als 1,00 Dollar an realem Wachstum erzeugen). Eine solche schuldengetriebene Politik treibt die Verschuldung im Verhältnis zum BIP nur weiter in die Höhe und verschlimmert das Wachstumsproblem. Es sollte auch klar sein, dass niedrige Zinssätze keine Anreize bieten. Dafür gibt es zahlreiche Belege aus Japan, den USA und der Eurozone.Zeiten hohen Wachstums sind mit höheren Zinssätzen verbunden, da expandierende Unternehmen um Geldmittel konkurrieren. Zeiten mit geringem Wachstum sind durch niedrige Zinssätze gekennzeichnet (wie in der Großen Depression), da die Beteiligten weder Kredite aufnehmen noch vergeben wollen. In einer Rezession wird das Horten von Bargeld und nicht realisierten Gewinnen zu einem bevorzugten Geschäftsmodell gegenüber dem Einsatz neuer Mittel für neue Unternehmungen. Mit anderen Worten: Die Zentralbanker haben die Zins-/Wachstumsdynamik genau falsch herum verstanden.Das überrascht nicht, wenn man bedenkt, dass die Zentralbanken bis auf wenige Ausnahmen nie etwas richtig machen. Damit bleiben die Wechselkurse als einziges Messer in der Schublade. Das ist die Waffe der Wahl im Währungskrieg. Die Zentralbanken greifen zu Zinssenkungen, nicht um die Kreditaufnahme anzukurbeln, sondern um ihre eigene Währung zu ruinieren. In Wirklichkeit ist eine billigere Währung ein zweischneidiges Schwert.In einer globalisierten Welt macht eine billigere Währung Ihre Exporte vielleicht billiger, aber sie macht auch Ihre Inputkosten höher, vor allem bei höheren Energiekosten. Und die Auswirkungen einer billigeren Währung auf die Exporte sind in der Regel nur vorübergehend, denn es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Handelspartner im Gegenzug ihre eigenen Währungen verbilligen. Die Handelspartner werden nicht tatenlos zusehen, wenn Sie Ihre Währung verbilligen.Sie werden darauf reagieren, indem sie ihre eigenen Währungen im Gegenzug verbilligen. Das war einer der Hauptgründe, warum die Große Depression so lange dauerte und nicht nur ein oder zwei Jahre. Aber das ist die Logik der Währungskriege. Es ist eine Politik des Bettelns unter Nachbarn, die nur zu Vergeltungsmaßnahmen seitens der Handelspartner führt. Währungskriege sind im Grunde genommen ein Wettlauf nach unten. Keiner gewinnt am Ende. Das gilt sicherlich auch für Japan. Das Land steht vor einem weiteren verlorenen Jahrzehnt.© James RickardsDer Artikel wurde am 25. Juli 2023 auf www.dailyreckoning.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.