Defla XXL  Ende der Spende aus Japan?

Die Mangelteuerung durch Kampfhandlungen, Handelsabbruch, Energieembargopreiswirkungen, Weizenhandelsstörung, Futtermittelversorgungsstörung ... nimmt wieder zu, die Auswirkungen sickern in die Wirtschaft.Die EZB erhöhte ihren Leitzinssatz im Geldmarkt um 0,25%. Die FED erhöhte ihren Leitzinssatz im Geldmarkt um 0,25%.Bedeutender ist aber die Bank of Japan, welche ihre Bandbreite für die Rendite 10-jähriger Anleihen des Kaiserreiches von +0,5% auf +1,0% anhob. Das betrifft den Kapitalmarktzinssatz im Yen.Wo kam denn das Geld her, um bei Rezession den DAX ins Blasennirvana zu heben?Aus USD, die 5,5% Zinsen kosten? Aus EUR, die 4,25% Zinsen kosten? In der Masse wohl kaum, aus Yen, die für 10 Jahre 0,5% pro Jahr kosteten schon eher, was auch der Währungschart zeigtBei Kreditaufnahme sinkt die ausgeborgte Währung (JPY) gegen die Währung, in welche eingewechselt wird (EUR) und bei Kreditrückzahlung oder Zwang zur Kreditrückzahlung, passiert dann das Gegenteil.Wenn das rückabgewickelt wird, weil nun der zusätzlich zum "Ausborgen für fast null" erzielte Spekulantengewinn im Kurs nach hinten losgehen könnte (Der EUR JPY massiv sinken könnte), dann stellt sich eine Kernfrage:Got Gold?© Mag. Christian VartianDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.