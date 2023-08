Von hier, wohin?

In unserer Makroprognose für 2023 sagten wir voraus, dass die COMEX-Edelmetalle in der ersten Jahreshälfte wahrscheinlich seitwärts tendieren und sich dann in der zweiten Jahreshälfte erholen würden. Mit dem Ende des Monats Juli und dem Beginn des Monats August scheint die erwartete Rally in der zweiten Jahreshälfte begonnen zu haben. Wir konnten beobachten, wie diese neue Erholung begann, als sich die Preise im letzten Monat von ihren jüngsten Tiefstständen entfernten. Anfang Juli stellten wir fest, dass die Gesamtzahl der offenen Kontrakte an der COMEX-Silber auf ein 10-Jahres-Tief gefallen war.Dies war fast ein sicheres Zeichen für eine Bodenbildung, und dieser Beitrag vom 5. Juli brachte es auf den Punkt: Keine Nachfrage nach COMEX-Silber . Am 11. Juli stellten wir dann fest, dass sich die Preischarts ebenfalls nach oben zu drehen begannen: Auf der Suche nach einem Tief . Und da der Juli zu Ende geht, sollten Sie beachten, dass COMEX-Gold trotz des sehr starken Rückgangs am 27. Juli im Monatsvergleich um etwa 2% gestiegen ist, während COMEX-Silber um über 8% zugelegt hat. Nicht schlecht.Und wie geht es jetzt weiter? Der August ist normalerweise ein Monat mit wenig Nachrichten, zumindest was die Geldpolitik betrifft. Die meisten Fed-Typen nehmen sich eine Auszeit, und von Fed-Chef Jerry Powell werden wir wohl erst wieder bei seiner jährlichen Rede in Jackson Hole am 26. August hören. Bis dahin werden der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag und die CPI-Daten am Donnerstag, den 10. Mai, von entscheidender Bedeutung sein. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt zeigt der Futuresmarkt für Fed Funds keine weiteren Zinserhöhungen in diesem Zyklus an und erwartet Zinssenkungen ab Anfang 2024.Was die Märkte im August betrifft, so sollten Sie vor allem den Dollar-Index im Auge behalten. Wenn Sie diese Kolumne regelmäßig lesen, werden Sie sich daran erinnern, dass wir in den letzten Monaten einen Abwärtstrend mit niedrigeren Höchstständen beobachtet haben. Der Unterstützungsbereich bei 101 wurde kürzlich durchbrochen, und derzeit wird versucht, dieses Niveau wieder zu erreichen. Sollte dieser Versuch scheitern, besteht die Möglichkeit, dass in den kommenden Wochen ein neuer Tiefststand unter 99 erreicht wird.