Die nächste Bergbaurally

Der Goldpreis an der COMEX liegt inzwischen ganze 10% über seinem Ausbruchsniveau von 2.100 Dollar. Die Kurse der meisten Bergbauaktien befinden sich jedoch nicht einmal auf Jahreshöchstständen, geschweige denn auf Allzeithochs. Woran liegt das? Wenn Sie diese wöchentlichen Kolumnen regelmäßig lesen, dann kennen Sie die Antwort auf diese Frage wahrscheinlich schon. Da ich aber weiß, dass Sie viel zu tun haben und das Internet ein weites Feld für Informationen ist, dachte ich mir, dass wir das Thema heute vielleicht noch einmal diskutieren sollten.Kurz gesagt, die Bergbauaktien sind enger mit dem Silberpreis korreliert als mit dem Goldpreis. Das mag seltsam und etwas kontraintuitiv klingen, aber die Korrelationen sind unbestreitbar. Der Einfachheit halber wollen wir den großen Goldminen-ETF, den GDX, als Bezugspunkt und Stellvertreter für die Bergbauaktien verwenden. Nachstehend finden Sie eine Liste der 20 größten Bestände des ETF. Sie werden feststellen, dass PanAmerican Silver auf Platz 12 und Hecla auf Platz 20 zu finden sind, aber so gut wie alle anderen konzentrieren ihre Bergbauaktivitäten auf Gold.Da der börsengehandelte Fonds in erster Linie Goldbergbauaktien hält, könnte man erwarten, dass sich der Anteilspreis am Goldpreis orientiert, oder? Richtig? Mhm... nein. Unten sehen Sie den COMEX-Goldpreis als Candlesticks, aber den Aktienkurs des GDX als blaue Linie.Nun könnte man sagen, dass es nicht nur der Goldpreis ist, der die Kurse der Bergbauaktien treibt. Die Kosten sind im Laufe der Zeit gestiegen und haben ihren Tribut bei den Gewinnen und dem Cashflow gefordert. Das ist zweifelsohne richtig. Aber erklärt das allein, warum der GDX im Vergleich zu dem, was man angesichts des langfristigen Anstiegs des Goldpreises erwarten könnte, um etwa 50% unterbewertet zu sein scheint? Zur Beantwortung dieser Frage sollten wir uns die nächsten Charts ansehen. Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass sich der GDX im Laufe der Zeit nicht eng an den Goldpreis hält? Was wäre, wenn Sie erfahren würden, dass sich der GDX stattdessen am Silberpreis orientiert? Nachfolgend sehen Sie denselben 17-Jahreschart wie oben, jedoch mit COMEX-Silber in Candlesticks:Aber schauen wir genauer hin. Hier sind die letzten zehn Jahre:Hier sind die letzten fünf Jahre:Und hier sind die letzten sechs Monate:Nun kann man sich diese Charts ansehen und sich fragen, warum es diese Korrelation gibt, und vielleicht werden wir bald wieder einmal darüber schreiben. Sie können jedoch nicht die Realität der Korrelation zwischen COMEX-Silber und dem GDX in Frage stellen. Die obigen Beweise stehen Ihnen ins Gesicht geschrieben. Wenn ich Ihnen das alles heute noch einmal zeige, dann nur, um Ihnen zu verdeutlichen, dass die Pferde noch im Stall sind und der Zug noch nicht abgefahren ist. Wenn Sie wie ich der Meinung sind, dass die Silberpreise in den kommenden Wochen und Monaten deutlich steigen werden, dann haben Sie noch genügend Zeit, sich mit Bergbauaktien zu positionieren, um Spaß und Gewinn zu machen.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 10. April 2024 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.