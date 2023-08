Defla XXL  BRICS  unter- und überschätzt

Die Mangelteuerung durch Kampfhandlungen, Handelsabbruch, Energieembargopreiswirkungen, Weizenhandelsstörung, Futtermittelversorgungsstörung ... nimmt wieder zu, die Auswirkungen sickern in die Wirtschaft.Dass der USD "den Bach herunterginge", wie viele behaupten, davon ist bisher absolut nichts und in dieser Woche immer weniger zu merken:EUR USD:Der USD steigt weiter.Aber die BRICS Staaten wollten doch die Bedeutung des USD reduzieren, oder? Das tun sie ja, in der VORRATSHALTUNG UND ZAHLUNGSVERWENDUNG tun sie das. UAE verkauft an Indien Öl gegen Zahlung in Rupien.Ein typisches Asset, in dem man USD vorrätig hält, die 2-jährige US-Staatsanleihe zeigt auch ganz genau an, dass die Vorratshaltung an USD abnimmt. Bloß: Kommt es darauf an, in welcher Währung man zum Tageskurs bei Fälligkeit bezahlt? Auch, aber sehr wenig.Die UAE bekommen wahrscheinlich für Ihr Öl weniger INR, weil der Ölpreis in USD fielWas hätte das verhindert?: Eine großvolumige Ölbörse in INR, wo das Öl direkt in INR einen Preis findet. Es geht also um Börsen, nicht um Begleichungswährungen, es geht um Preisfestsetzungswährungen, nicht um Überweisungswährungen.Falls nun, wie man lesen kann, Saudi Arabien den BRICS beiträte und weiter Saudi Arabien und Russland sich auf einen Währungsindex an einer Ölbörse, wo Öl in diesem Index gehandelt wird, einigten, DANN ist der Petrodollar abgelöst.Vorher nicht, denn es geht nicht um die Zahlung zum Stichtag, es geht um die Preisfindung an Börsen als Grundlage für Verträge. Man sollte daher das BRICS-Treffen werde unterschätzen noch überschätzen. Schritte, die logisch für eine Ablösung des Petrodollar erforderlich sind, wurden gemacht, halt nicht alle.Eine BRICS Währung (mit oder ohne Golddeckung) und digital oder nicht, ist weder erforderlich noch hinderlich, um den Petrodollar abzulösen, es reicht ein Währungsindex wie früher der ECU. Was es aber bräuchte, sind leistungsfähige Börsen mit hohem Volumen, wo dann Öl in diesem Index (Währung) einen Preis fände.Und daher steigt der Kurs des USD, während ein wesentliches Bevorratungsgefäß für USD sinkt. Das ist kein Paradoxon, das ist ganz logisch.Ansonsten: Aktien schwächer- wie erwartetGold leicht entshortet, wie erwartetBitCoin lustlosUnd wie angekündigt, Silber noch am stärksten© Mag. Christian VartianDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.