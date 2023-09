1,5 Billionen $ Bank-Run, Digital-Leyen & Silber!

Laut Daten der FED von St. Louis haben US-Banken innerhalb eines Jahres 605 Mrd. $ an Einlagen verloren, Banken in Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien und den Benelux-Staaten weitere 950 Mrd. $. In Erwartung von was?In Deutschland geht die Wirtschaft weiter in die Knie. Die Baubranche könnte total einbrechen, andere Firmen schauen sich nach Standorten im Ausland um. Und dies wegen einer COx-Agenda, die immer weniger Menschen einleuchtet.EU Kommissionspräsidentin v. d. Leyen wirbt für KI und Digitalisierung und preist die digitale Identitäts-App.Um nicht von möglichen Bullion-Engpässen beim Silber überrascht zu werden, importiert China immer größere Mengen an Silbererz und Konzentrat. Seit 2014 nahm die eingeführte Menge um 394% zu. Michael Lynch veröffentlichte im Silver Degen Club, daß die registrierte Silbermenge der Comex derzeit für ca. einen Monat Auslieferungen reicht. Über die zurückliegenden 14 Jahren reichte diese Menge für ca. 5 Monate. Silber ist knapp.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)