Defla XXL  FED schockiert mit "Dot Plot"

Die Mangelteuerung durch Kampfhandlungen, Handelsabbruch, Energieembargopreiswirkungen, Weizenhandelsstörung, Futtermittelversorgungsstörung ... nimmt wieder zu, die Auswirkungen sickern in die Wirtschaft.Die EZB erhöhte letzte Woche den Leitzins um 0,25% auf 4,5% um die Teuerung zu bekämpfen. In der abgelaufenen Woche änderte die Bank of Japan ihre Zins- und Geldpolitik nicht. In der abgelaufenen Woche änderte auch die US-Zentralbank ihre Zins- und Geldpolitik nicht. Was sie änderte war "Dot Plot". Was ist das?Dot Plot bis zum Anfang der abgelaufenen WocheDas Punktdiagramm zeigt den von jedem FOMC-Teilnehmer prognostizierten Mittelwert des Ziels für den USD-Geldmarktzinssatz. Jeder Punkt repräsentiert einen FOMC-Teilnehmer.Die Grafik zeigt, dass kein FOMC-Teilnehmer für 2023 einen USD-Geldmarktzinssatz von weniger als 5,125% prognostizierte. Die Grafik zeigt, dass ein FOMC-Teilnehmer für 2023 einen USD-Geldmarktzinssatz von über 6% prognostizierte. Die Grafik zeigt eine große Streuung für 2024. Die höchste Prognose liegt bei 5,875%. Die niedrigste Prognose liegt bei 3,625%.Neuer Dot PlotDas Punktdiagramm zeigt den prognostizierten Mittelpunkt des Ziels für den USD-Geldmarktzinssatz jedes FOMC-Teilnehmers. Jeder Punkt repräsentiert einen FOMC-Teilnehmer.Das Punktdiagramm zeigt die höchste Prognose für 2024 von 6,125% und die niedrigste Prognose von 4,375%. Die mittlere Prognose für 2024 beträgt jetzt 5,1% gegenüber 4,6% aus dem vorherigen Punktdiagramm. Das Punktdiagramm zeigt die höchste Prognose für 2025 von 5,625% und die niedrigste Prognose von 2,625%. Die Aussage des neuen Punktdiagramms ist, dass die Zinssätze länger höher bleiben werden.Und der Deflationsschockverstärker wirkte sofort:Auf Aktien:SPX 500DAX