Goldpreis schwächelt & Spotpreis rutscht unter 1.900 Dollar; Zinserhöhungsängste bleiben bestehen

Der Goldpreis fiel am Mittwoch unter wichtige Niveaus und setzte damit seine jüngste Talfahrt fort, da die anhaltende Angst vor steigenden Zinsen nach den aggressiven Signalen der US-Notenbank dazu führte, dass die Anleger den Dollar bevorzugten, berichtet Investing.com . Der Dollar erreichte in dieser Woche ein 10-Monats-Hoch, nachdem er in diesem Jahr angesichts steigender Zinsen Gold als bevorzugten sicheren Hafen weitgehend überholt hatte. Da die Fed nun eine weitere Zinserhöhung im Jahr 2023 und weniger Zinssenkungen im nächsten Jahr ankündigt, wird sich dieser Trend wohl fortsetzen.Steigende Zinssätze erhöhen die Opportunitätskosten von Investitionen in Gold und andere renditeschwache Anlagen. Dieser Handel hat das gelbe Metall im vergangenen Jahr stark belastet. Jeder Spielraum für eine Erholung des Goldpreises wird auch durch die Aussicht auf länger anhaltende höhere US-Zinsen getrübt. Das gelbe Metall verzeichnete nur wenige Zuflüsse in sichere Häfen, obwohl die Märkte sich zunehmend Sorgen über einen Stillstand der US-Regierung machten. Der Kongress hat bis Ende September Zeit, ein Ausgabengesetz zu verabschieden, obwohl die politischen Entscheidungsträger kaum Anzeichen für einen Konsens über ein umfassenderes Ausgabengesetz zeigten.Analysten warnten, dass ein Shutdown im Jahr 2023 größere Auswirkungen auf die US-Wirtschaft haben könnte, insbesondere da sie mit hohen Zinssätzen und einer hartnäckigen Inflation zu kämpfen hat. Dieser Gedanke schien jedoch nur wenige Zuflüsse in Gold zu bewirken, da frühere Shutdowns nur begrenzte Auswirkungen auf risikobehaftete Vermögenswerte, insbesondere Aktien, hatten.