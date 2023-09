Chinas Goldpreis stürzt so stark wie seit 2020 nicht mehr ab und bremst Rekordprämie

Der Goldpreis in China fiel so stark wie seit drei Jahren nicht mehr, nachdem Peking mehr Importe zuließ und damit die seit Wochen anhaltende Lücke zu den internationalen Preisen fast schloss, berichtet BNN Bloomberg . Das Edelmetall fiel an der Shanghai Gold Exchange um 3,8%, wobei sich die Verluste gegen Ende des Handelstages beschleunigten. Diese Entwicklung folgt auf eine monatelange Rally der lokalen Preise, die zu einem Rekordaufschlag gegenüber Gold außerhalb des Landes führte. Nach Berechnungen von Bloomberg lagen die Shanghaier Preise bei Handelsschluss etwa 10 Dollar je Unze über den internationalen Preisen. In diesem Monat waren die Aufschläge auf einen Rekordwert von über 120 Dollar je Unze gestiegen.Laut Händlern, die mit der Angelegenheit vertraut sind, haben die Behörden vor kurzem eine neue Runde von Quoten für die Einfuhr von Gold ausgegeben, wodurch sich die Lage auf dem lokalen Markt entspannt hat. Der Preissturz dürfte auch "die geringe Liquidität vor den an diesem Wochenende beginnenden großen Feiertagen in China widerspiegeln", so Nicholas Frappell, globaler Leiter der institutionellen Märkte bei ABC Refinery in Sydney. Der noch nie dagewesene Unterschied zwischen den lokalen und den internationalen Preisen wurde durch eine robuste Nachfrage in Verbindung mit einem eingeschränkten Angebot verursacht. Die People's Bank of China verhängte im Sommer Einfuhrbeschränkungen zu einer Zeit, in der die wirtschaftlichen Probleme des Landes die einheimischen Goldkäufe ankurbelten.Die chinesische Zentralbank antwortete nicht sofort auf ein Fax außerhalb der Geschäftszeiten. Die Beschränkungen für Goldlieferungen - die den Bedarf der lokalen Banken an Dollarkäufen verringern - sind eine von mehreren Maßnahmen, die Peking zur Verteidigung des Yuan ergriffen hat. Die Währung ist durch die straffere Geldpolitik in anderen Teilen der Welt unter Druck geraten. Der internationale Goldpreis lag um 11:31 Uhr in London unverändert bei 1.874,98 Dollar je Unze. Der Bloomberg Dollar Spot Index gab um 0,2% nach. Silber, Platin und Palladium legten allesamt leicht zu.© Redaktion GoldSeiten.de