Lawrence McDonald: Fed gibt 2%-Ziel auf  drastische Neubewertung aller Anlageklassen

Die Finanzmärkte stehen vor einer der bedeutendsten Kapitalbewegungen in der Geschichte, da Investoren in Sachwerte flüchten, warnte Lawrence McDonald, Gründer des Bear Traps Report und New-York-Times-Bestsellerautor von "How to Listen When Markets Speak" und "A Colossal Failure of Common Sense". Mit einer Staatsverschuldung der USA von fast 35 Billionen Dollar gebe es nur zwei Auswege – Zahlungsausfälle oder das Drucken von noch mehr Geld, so McDonald gegenüber Kitco News."Die einzige Möglichkeit, aus einem solchen Schuldenloch herauszukommen, besteht darin, die Inflation über den Zinssätzen zu halten. Nur so kann man die Schulden monetarisieren", sagte McDonald. "Deshalb braucht [die Federal Reserve] ein viel höheres Inflationsziel. Es wird ein langsamer, überschaubarer Zahlungsausfall sein. Aber es ist der einzige Weg aus diesem kolossalen Schuldenloch." Um die Inflation wieder auf 2% zu senken, muss die Fed die Zinsen weiter anheben, aber das kann sie nicht tun, ohne eine Finanzkrise wie 2008 auszulösen," meinte McDonald.Die Fed werde die Zinsen senken müssen, um einen Bankenkollaps und eine scharfe Rezession zu verhindern. Zuvor müsse sie jedoch das nicht mehr erreichbare Inflationsziel von 2% anheben. "Die Fed wird damit beginnen, die White Papers in Umlauf zu bringen und mit anderen Zentralbankern weltweit zusammenarbeiten, um dieses Thema als Gruppe anzugehen", erklärte McDonald.Laut dem Experten befinden sich die USA in einer Welt der anhaltenden Inflation, in der es zu einer "dramatischen" Neubewertung aller Anlageklassen kommen wird, da Kapital aus Finanzanlagen in Sachwerte fließt. "In dem Moment, in dem [die Fed] ihre Hand ausstreckt, wird ein wirklich bullisches Szenario für harte Vermögenswerte entstehen", prognostizierte er. Ein Bullenmarkt bei Rohstoffen werde die Finanzlandschaft dominieren, wobei mehrere Metalle ein erhebliches Aufwärtspotenzial aufweisen. Den Goldpreis sieht er beispielsweise in den nächsten 12-18 Monaten bei 3.000 $ - 3.500 $ pro Unze.© Redaktion GoldSeiten.de