Crash-Watch wurde wieder ausgerufen

Ende 2022 wurde offiziell "Crash-Watch" ausgerufen, als sowohl die Renten- als auch die Aktienmärkte abgaben. Der S&P 500 erreichte die Marke von 3.500 Punkten, drehte dann aber wieder ab, als die Zinssätze sanken. Jetzt ist es Ende 2023, und die gleiche Situation ist eingetreten. Wir befinden uns also wieder auf Crash-Watch. Betrachten wir dies in meteorologischen Begriffen. Tornado-Watch wird zum Beispiel herausgegeben, wenn die Bedingungen für schwere Gewitter und Tornados gegeben sind. Eine Tornado-Warnung wird nur herausgegeben, wenn ein Tornado gesichtet wird oder der Verdacht besteht, dass sich ein Tornado bildet. Betrachten Sie es vielleicht so:Daher sind wir jetzt auf Crash-Watch. Die Bedingungen für einen liquiditätsbedingten Marktcrash sind vorhanden... und es ist schließlich Oktober. Allerdings haben diese Bedingungen noch nicht zu einem tatsächlichen Crash geführt. Jedenfalls noch nicht.Und wie sehen diese Bedingungen aus? Beginnen wir mit dem Anleihemarkt. Im letzten Herbst begann die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe 4,0% zu übersteigen, und der Aktienmarkt geriet ins Wanken. Und warum? Als die 10-jährige Anleihe Ende 2018 auf 3,5% fiel, führte das daraus resultierende Liquiditätsereignis zu einem fast sofortigen Umschwenken der Fed auf eine Straffung und schließlich zu Zinssenkungen bis Juni 2019. Würde sich das im Jahr 2022 wiederholen? Mitte Oktober sah es ganz danach aus, mit einem Intraday-Tief des S&P von 3.492.Aber dann, wie Sie oben sehen können, hörten die Verkäufe auf und der Markt kehrte sich auf magische Weise um. Die Krise war abgewendet. Doch jetzt, ein Jahr später, liegt die Rendite der gleichen 10-jährigen US-Staatsanleihe bei 4,75%. Daher ist es an der Zeit, erneut Crash-Watch auszurufen.Aber es ist nicht nur der US-Staatsanleihemarkt. Die Liquidität scheint dem Finanzsystem in rasantem Tempo zu entgleiten. Sie wissen von dem jüngsten Einbruch des Goldpreises, und Sie haben wahrscheinlich gehört, dass der US-Dollar-Index auf dem Weg zu einer rekordverdächtigen, zwölften Aufwärtswoche in Folge ist und seine unaufhaltsame Rally, die am 18. Juli begann, fortsetzt.