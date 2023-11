Piedmont Lithium Inc.: Starke Quartalszahlen

Piedmont gab gestern die Zahlen für das 3. Quartal bekannt: Link Die Einnahmen lagen bei 47,1 Millionen USD im Quartal und Piedmont Lithium konnte einen Bruttogewinn von 23,8 Millionen USD ausweisen. Der Netto-Gewinn lag bei 22,9 Millionen USD. Der Cash-Bestand lag Ende September bei 94,5 Millionen USD.Im Quartal hat Piedmont 29.011 Tonnen Lithium-Konzentrat weiterverkauft, das man selbst von Sayona (ASX: SYA) erhalten hat (Abnahmevertrag). Im laufenden Quartal erwartet Piedmont noch zwei Lieferungen von Sayona aus der North American Lithium Mine und die Planungen sehen vor, dass Piedmont im laufenden Jahr auf insgesamt 56.500 Tonnen Lithium-Konzentrat kommt.Die gefallenen Lithiumpreise haben die Ergebnisse geschwächt, doch insgesamt ist das ein gutes erstes Quartal, vor allem angesichts des geringen Risikos, das Piedmont hat. Wenn Sayona die Anlage weiter hochfahren kann, dann zahlt Piedmont um die 900 USD je Tonne und kann es dann höher weiterverkaufen … not bad!© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.