Zeit auf dem Markt, nicht das Timen des Marktes

Thanksgiving rückt näher und ich denke über die vielen Gründe nach, für die wir in diesem Land des Überflusses dankbar sein können. Insbesondere bietet die Jahreszeit einen Moment, um die Veränderungen in unserer Wirtschaft zu würdigen, die wir durch die Linse unserer traditionellen Thanksgiving-Feierlichkeiten sehen.In diesem Jahr liegen die Kosten für ein typisches Thanksgiving-Festessen für 10 Personen bei etwa 61,17 Dollar, was nach Angaben der American Farm Bureau Federation einen Rückgang von 4,5% gegenüber den historisch hohen Preisen des letzten Jahres bedeutet. Das Herzstück, ein 16 Pfund schwerer Truthahn, macht jetzt 45% des Thanksgiving-Warenkorbes aus und kostet durchschnittlich 27,35 Dollar, was einem Rückgang von 5,6% gegenüber 2022 entspricht.Obwohl die Gesamtkosten für ein Thanksgiving-Festessen immer noch um 25% über dem Niveau vor der Pandemie liegen und die Preise für einige Artikel wie Kürbiskuchen und Brötchen im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen sind, ist der Gesamtrückgang ein positives Zeichen dafür, dass der Inflationsdruck möglicherweise nachlässt. Neben den geldpolitischen Straffungsmaßnahmen der US-Notenbank ist einer der Gründe dafür die Widerstandsfähigkeit und überragende Effizienz des amerikanischen Lebensmittelmarktes.Trotz globaler Herausforderungen wie Lebensmittelinflation und Unterbrechungen der Versorgungskette geben die amerikanischen Verbraucher schätzungsweise 6,7% ihres verfügbaren Einkommens für Lebensmittel aus - das ist der niedrigste Wert unter 104 Ländern, die vom Landwirtschaftsministerium der Vereinigten Staaten (USDA) erfasst wurden. Diese Effizienz ist ein Beweis für das wirksame Risikomanagement, das die Agrarmärkte in den USA stabilisiert, ein Faktor, der die Lebensmittelpreise vergleichsweise niedrig hält.Die American Automobile Association (AAA) geht davon aus, dass die Reisetätigkeit zu Thanksgiving in diesem Jahr deutlich zunehmen wird. Mit 55,4 Millionen erwarteten Reisenden werden die USA die dritthöchste Thanksgiving-Prognose erleben, seit die AAA im Jahr 2000 mit der Erfassung von Feiertagsreisen begann. Darin enthalten sind 49,1 Millionen Amerikaner, die mit dem Auto zu ihren Reisezielen fahren und dabei von den im Vergleich zum letzten Thanksgiving niedrigeren Benzinpreisen profitieren. Laut AAA kostet heute eine Gallone Normalbenzin in den USA durchschnittlich 3,33 Dollar, das sind mehr als 10% weniger als zur gleichen Zeit des letzten Jahres.Auch die Zahl der Flugreisenden nimmt zu: 4,7 Millionen Menschen werden voraussichtlich über Thanksgiving fliegen. Wenn dies so eintritt, wie die AAA erwartet, wird dies die höchste Zahl von Fluggästen seit 2005 bedeuten. Diese Trends signalisieren nicht nur eine Rückkehr zur Normalität nach der Pandemie, sondern deuten auch auf ein wachsendes Verbrauchervertrauen hin, das ein wesentlicher Bestandteil des Wirtschaftswachstums ist.Wenn wir uns dem Aktienmarkt zuwenden, ist es für Anleger wichtig zu verstehen, wie sich Präsidentschaftswahlen kurzfristig auf Investitionen auswirken können. Aktien haben in der Vergangenheit im dritten Jahr der Amtszeit eines Präsidenten am besten abgeschnitten und sind im Durchschnitt um 19,6% gestiegen. Wäre heute das Ende des Jahres 2023, des dritten Amtsjahres von Präsident Joe Biden, würden die Aktienrenditen knapp unter dem Durchschnitt liegen.