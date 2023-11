Eine offenkundige Manipulation

Nach den jüngsten strafrechtlichen Verurteilungen mehrerer Händler von J.P. Morgan, einschließlich des ehemaligen Leiters des Edelmetallhandels, Michael Nowak, sind einige zu dem Schluss gekommen, dass die Preismanipulation an der COMEX beendet ist. Weit gefehlt. Auf gar keinen Fall. Es gibt zu viel leicht verdientes Geld zu machen.Als ich den Edelmetallhandel an der COMEX in den letzten 13 Jahren beobachtet habe, habe ich fast jeden Tag Preismanagement und Manipulation gesehen. Manchmal ist die Manipulation eher verdeckt, wie die Preisschwankungen, die die zweimal täglich stattfindenden Londoner Fixes umgeben. Manchmal ist die Manipulation offensichtlicher, wie der Kampf um die Vermeidung eines Wochenschlusses über 2.000 Dollar, den wir vor zwei Wochen gesehen haben und der mit einem Freitagsschluss von 1.999,90 Dollar gipfelte.Meistens werden die Preise nach unten manipuliert, aber ich habe auch schon gesehen, dass die Preise nach oben manipuliert wurden. Im Allgemeinen hängt die Richtung der Manipulation von der Positionierung der Spekulanten und Hedgefonds ab. Wenn die Fonds stark Netto-Long sind (was bedeutet, dass die Banken stark Netto-Short sind), wird der Preis gesteuert und dann nach unten manipuliert. Das Gegenteil ist der Fall, wenn die Fonds in den seltenen Fällen Netto-Shortpositionen in COMEX-Gold oder COMEX-Silber halten. In solchen Zeiten kommt es häufig zu starken Short-Squeezes, bei denen der Preis gegen die handelnden Fonds nach oben manipuliert wird.Die tägliche/wöchentliche Verwaltung ihrer Bücher ist jedoch nicht das einzige Ziel der Handelsabteilungen der Edelmetallbanken. Viele dieser Firmen fungieren auch als "Marktmacher" auf den Optionsmärkten. Wenn eine Reihe von Optionen ausläuft, kann man fast immer mit einer absichtlichen und offensichtlichen Preismanipulation rechnen. Sie können dies an den Verfallstagen der COMEX-Optionen beobachten (der nächste Verfallstag ist übrigens Montag, der 27. November), und wir haben oft darüber geschrieben.Am dritten Freitag eines jeden Monats verfallen jedoch auch die börsennotierten Optionen. Welche Optionen sind das? Ich beziehe mich auf Optionen auf Bergbauaktien und die großen börsengehandelten Fonds GLD und SLV. Wenn es bei Verfall eine beträchtliche Anzahl von Puts oder Calls gibt, die gewinnbringend davon ausgeschlossen werden können, "im Geld" zu enden, können Sie sicher sein, dass Sie eine gewisse Manipulation des COMEX-Edelmetallpreises sehen werden.An diesem Tag waren die Gold- und Silberpreise an der COMEX den vierten Tag in Folge gestiegen, ein Trend, der dazu führte, dass fast 100.000 GLD- und SLV-Call-Optionen fast "im Geld" waren. Zu Beginn der Woche wurde der GLD bei 180 Dollar gehandelt, während der SLV knapp über 20 Dollar lag. Zu Beginn des Handels am Freitag - dem Verfallstag der Optionen - lag der GLD-Kurs jedoch bei über 184 Dollar, während sich der SLV-Kurs auf 22 Dollar zubewegte.Mit diesen Preisen im Hinterkopf werfen wir einen Blick auf das Open Interest an Optionen zu Beginn des Freitagshandels. Die Gesamtzahlen für Calls und Puts sind in roten Kästen hervorgehoben. Beachten Sie zunächst die große Diskrepanz zwischen der Anzahl der offenen Calls und der offenen Puts.Als Nächstes ist zu beachten, wie viele zusätzliche Calls im Geld und mit einem Barausgleich enden würden, wenn der Preis am Freitag wieder ansteigen und die NYSE-Sitzung nördlich von 185 Dollar beenden würde. Wenn man nachrechnet, sind das 28.991 offene Call-Optionen zwischen 184,00 Dollar und 185,00 Dollar. Wenn der GLD-Kurs am Freitag bei 185,50 Dollar schließen würde, wären diese Optionen für 2.554.050 Dollar bar abgerechnet worden.Und auch am Freitag waren die Voraussetzungen für eine Erholung gegeben. Zu Beginn des Tages wurden die Anleihen leicht höher gehandelt, während der US-Dollar-Index um 20 Cent fiel und insgesamt einen halben Punkt an Wert verlor.Unter diesen Bedingungen sollte man immer mit einer Art Erholung des COMEX-Goldpreises rechnen. Aber nicht am Freitag und nicht am Verfallstag der NYSE-Optionen. Stattdessen wurde Gold, wie Sie unten sehen können, bei 1.994 Dollar gehandelt und lag bereits um 8 Dollar höher, als die COMEX-Sitzung begann (um 07:20 Uhr im Chart unten). Unmittelbar danach kam es zu aggressiven Verkäufen, die den Goldpreis nur 90 Minuten später auf 1.982 Dollar zurückwarfen. Im weiteren Verlauf des Tages bewegte sich der Preis weitgehend seitwärts, während der Dollar-Index weiter fiel.